Alles läuft

CD-Player, Lampen und Nähmaschinen bei Repair-Café-Premiere wieder flott gemacht

+ Gelungene Premiere: Im Ottersberger Repair-Café bringen die ehrenamtlichen Reparateure Nähmaschinen, CD-Player und noch manches andere wieder zum Laufen. Fotos: Holthusen

Ottersberg - Von Petra Holthusen. Das Repair-Café ist gerade mal eine halbe Stunde im Gange, da schmettert plötzlich Schunkelmusik aus einem Gerät. Ein gutes Zeichen: Heinrich hat den alten CD-Player der ersten Besucherin wieder flott gekriegt. Ihre Lieblings-CD von Schlagersänger Frans Bauer dreht sich wie neu, und lachend klatschen die Umstehenden Beifall. Kurz danach surrt am Nebentisch bei Reparateur Rainer eine kaputte Nähmaschine wieder. Die ersten Nutzerinnen des Ottersberger Repair-Cafés gehen also glücklich nach Hause. Nicht ohne noch eine Tasse Kaffee getrunken, ein bisschen geschnackt und ein paar Euro in die Spendenbox geworfen zu haben. Gelungen – anders lässt sich der Probelauf der Ehrenamtlichen-Werkstatt am Donnerstagnachmittag im Rektorhaus nicht nennen.