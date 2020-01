Aleco und Froben bauen am Kreisel

Gemeinde verkauft Immobilien für gewerbliche Erweiterungen

+ Die Bio-Supermarktkette Aleco will am Stammsitz Ottersberg ein Bürogebäude bauen und hat dafür von der Gemeinde das Grundstück Grüne Straße 23 mit dem abrissreifen alten Peymann-Haus (rechts im Hintergrund) gekauft. Foto: Holthusen

Ottersberg – Über bauliche Veränderungen rund um den Kreisel Am Damm / Grüne Straße / Lange Straße will Bürgermeister Horst Hofmann den Ottersberger Gemeinderat in seiner Sitzung am Donnerstag, 16. Januar, ab 19.30 Uhr im Rathaussaal informieren. Auf den Nachbargrundstücken wird sich nach Hofmanns Worten in nächster Zeit einiges tun: „Es sind dort gewerblich genutzte Neubauten geplant.“