Ackergerätebau unter Kriegsrecht

Von: Petra Holthusen

Alle erdenklichen Gerätschaften, die vorne oder hinten an den Trecker gehängt werden können, entwickelt, produziert und vertreibt das Agrartechnikunternehmen Düvelsdorf. In vierter Generation leitet Jan Düvelsdorf (Mitte) den fast 100 Jahre alten Familienbetrieb. Am Donnerstagabend führten er, sein Vater Adolf Düvelsdorf und Verkaufsleiter Meinke Ostermann die 80 Gäste des CDU-Neujahrsempfangs durch die Lagerhallen in Ottersberg. Am meisten interessierten sich die Besucher jedoch für die Situation von Düvelsdorfs Produktionswerk in der Ukraine. © Holthusen

Ottersberg – Am frühen Morgen des 24. Februar 2022 riss das Telefon Jan Düvelsdorf aus dem Schlaf. Am Ende der Leitung, 1500 Kilometer entfernt: der technische Direktor des Produktionswerks in der Ukraine, der von Raketeneinschlägen geweckt worden war und seinem Ottersberger Chef vom Beginn des russischen Angriffskriegs berichtete. Zum Ende des Gesprächs kündigte er an, sich nun auf den Weg zum Werk zu machen. „Um acht Uhr waren dort 70 Prozent der Kollegen am Arbeitsplatz, das war unglaublich beeindruckend. Ich weiß nicht, wie wir in Deutschland in so einer Lage reagiert hätten.“ Voller Bewunderung spricht Düvelsdorf über den Umgang der Ukrainer mit dem Krieg in ihrem Land, dem schweren Alltag, der materiellen Not und ständigen Angst, beschossen zu werden.

Bis heute hat das Werk des Ottersberger Agrartechnikunternehmens in der westukrainischen Industriestadt Khmelnytskyi den Produktionsbetrieb aufrecht erhalten können. Mit Einschränkungen, versteht sich. Von den menschlichen und wirtschaftlichen Herausforderungen, im Kriegsgebiet zu produzieren, erzählte Düvelsdorf am Donnerstagabend im Haus der Schützengilde.

Dort hatte die Ottersberger CDU um den Parteivorsitzenden Dirk Gieschen und Ratsfraktionschef Klaus Rebentisch zum Neujahrsempfang eingeladen. Im Mittelpunkt des Programms: der Vortrag von Jan Düvelsdorf über das fast 100 Jahre alte Unternehmen seiner Familie, das er in vierter Generation leitet und das die in Ottersberg entwickelten und von hier aus vertriebenen Arbeitsgeräte für Land- und Forstwirtschaft seit 2012 in Khmelnytskyi fertigt. In dem dortigen Werk sind 100 der insgesamt 125 Düvelsdorf-Beschäftigten tätig. Seit fast einem Jahr lebt das Ottersberger Unternehmen mit der Sorge um seine ukrainischen Mitarbeiter und der Angst, das Produktionswerk, die Existenzgrundlage, könnte zerbombt werden.

Gebannt lauschten mehr als 80 Gäste Düvelsdorfs Vortrag über die beeindruckende Firmengeschichte und die brisante aktuelle Lage. Unter den Zuhörern waren auch der Ottersberger Bürgermeister Tim Willy Weber sowie der Landtagsabgeordnete Eike Holsten und die Kreisvorsitzende Hella Bachmann als CDU-Ehrengäste.

Vorab hatte das in Posthausen gegründete und vor 25 Jahren ins Gewerbegebiet am Bahnhof umgesiedelte Unternehmen zu einer Betriebsbesichtigung eingeladen. Auf dem Firmengelände Am Forth zeigte Düvelsdorf auch, dass die Lagerkapazitäten und baulichen Erweiterungsmöglichkeiten hier erschöpft sind. Vor Jahren habe das Unternehmen deshalb eine 16 000-Quadratmeter-Fläche im erweiterten Gewerbegebiet dazugekauft. Der Bauantrag sei schon fast in der Post gewesen – dann begann der Ukraine-Krieg und damit die Unsicherheit. „Die Baupläne haben wir sofort auf Eis gelegt“, so Düvelsdorf. Investiert wird erst wieder, wenn in der Ukraine Frieden herrscht und die Gewissheit, dass das Produktionswerk den Krieg überstanden hat.

Mit Osteuropa gehandelt hatte Düvelsdorf schon vor der Jahrtausendwende. Als der Entschluss reifte, aus Qualitätsgründen selber in die Produktion einzusteigen, entschied sich das Unternehmen für den Standort Ukraine – „wegen der geringeren Lohnkosten und des hohen Qualitätsniveaus der technischen Mitarbeiter“, so Düvelsdorf. Vor rund zehn Jahren startete die Fertigung in Khmelnytskyi, gelegen zwischen Lwiw und Kiew. In dem Werk werden die von Düvelsdorf entwickelten Arbeitsgeräte für Traktoren, Grünlandpflege und Ackerbau hergestellt. Eine ukrainische Spedition bringt die Geräte nach Ottersberg für den deutschlandweiten Verkauf vorrangig an Fachhändler. 80 Prozent seines Umsatzes macht der Landtechnikhändler im Inland, der größte Auslandsmarkt ist die Schweiz. „Aber wir haben auch schon Walzen nach Neuseeland verkauft“, erzählte Düvelsdorf.

Die Produktivität des Werks in der Ukraine bemisst Düvelsdorf nach dem Gewicht der ausgelieferten Stahlgeräte: 50 Tonnen waren es zu Beginn im Jahr 2012 – 1400 Tonnen im Jahr 2021. Umgerechnet „ungefähr 140 Lkw-Ladungen von Khmelnytskyi nach Ottersberg“.

Mit Kriegsbeginn wurden „alle Produktionspläne über den Haufen geworfen“. Zulieferketten brachen zusammen, der Stahlmarkt unterliegt bis heute „erheblichen Verwerfungen“. Düvelsdorf spürte die Auswirkungen des Kriegsrechts im Land: Das Ausreiseverbot für Männer und ukrainische Lkw drohte Im- und Export lahmzulegen, bis das Unternehmen Ausnahmegenehmigungen erwirkte. „Wir mussten alle unsere wehrfähigen Mitarbeiter melden, haben es aber hinbekommen, dass die, die nicht zum Militär wollten, auch nicht mussten“, schilderte Jan Düvelsdorf. Acht Kollegen seien derzeit beim Militär, und einer sei gefallen.

Regelmäßig unterbrechen Luftalarme die Produktion, und zeitweise gab es „einen Riesenmangel an Diesel“, so Düvelsdorf. „Aber die Ukrainer sind unglaublich erfindungsreich und lösungsorientiert“, sagt er bewundernd. Im Sommer habe sich das Leben und Arbeiten in Khmelnytskyi „fast normal“ angefühlt. Das änderte sich Anfang Oktober mit den ersten russischen Angriffen auf die Energieinfrastruktur. Wegen der Stromausfälle kam es erstmals auch zu Produktionsausfällen bei Düvelsdorf.

Viel schlimmer aber sei die schwierige private Situation der Mitarbeiter und ihrer Familien, seit auch das westukrainische Khmelnytskyi Ziel russischer Luftangriffe sei. Am Silvestertag habe eine russische Kamikazedrohne eine Tankstelle getroffen und eine Frau getötet. „Was die Menschen dort durchmachen, ist hart“, sagt Düvelsdorf. Von Anfang an leistete das Ottersberger Unternehmen humanitäre Hilfe, befüllte mit Unterstützung von Lions-Club, Landwirten und Unternehmen die ukrainischen Lkw für die Rückfahrt mit Hilfsgütern und Lebensmitteln. Spenden im Wert von mehr als 300 000 Euro seien bisher ins Kriegsgebiet geschickt worden.

2012 eröffnete Düvelsdorf sein Produktionswerk in der westukrainischen Industriestadt Khmelnytskyi. Die Fertigung der Stahlgeräte läuft in drei riesigen Hallen aus alten Sowjetbeständen, die das Ottersberger Unternehmen gekauft und von Grund auf saniert hatte. 100 ukrainische Mitarbeiter beschäftigt Düvelsdorf in der Produktion. © Düvelsdorf