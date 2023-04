Von schönen Momenten und Magentreffern

Von: Petra Holthusen

Pastorin Wiebke Ridderskamp verabschiedet sich am Sonntag in der Ottersberger Christophorus-Kirche. © Holthusen

Ottersberg – „Je enger die Fäden verknüpft sind, umso schwerer sind sie zu lösen.“ Dass der Abschied nach acht Jahren nicht leicht würde, nicht für sie, nicht für ihre Gemeinde, war Pastorin Wiebke Ridderskamp klar. Die regelrechte Trauer, die Menschen ihr in diesen Tagen entgegenbringen, ist jedoch „schwer auszuhalten“ und macht ihr noch mal bewusst, „wie personengebunden die Arbeit als Einzelpfarrerin ist“. In wenigen Tagen verlässt die beliebte Pastorin die evangelische Kirchengemeinde in Ottersberg. Sie arbeitet künftig als Krankenhausseelsorgerin am Diakonieklinikum in Rotenburg – eine Herzensentscheidung.

Ihr letzter Konfirmandenjahrgang ist eingesegnet, das Pfarrbüro ausgeräumt. Jetzt richtet sich der Blick auf den Abschiedsgottesdienst am Sonntag, 30. April, ab 15 Uhr in der Christophorus-Kirche –mit fröhlich-festlichem Chorgesang, guten Wünschen der Gemeinde und dem Segen des Superintendenten. Pastorin Wiebke Ridderskamp will tröstende Worte sprechen: Sie predigt zum Thema „Jesus sagt, eure Traurigkeit wird sich in Freude verwandeln“.

Die 45-Jährige betrachtet ihren Abschied wie „den Abschluss eines Kapitels in einem guten Roman: Schade, dass es zu Ende ist – aber auch in Ordnung“. In ihrer Erinnerung nimmt sie eine Fülle von Erlebnissen, Erfahrungen und Begegnungen mit. Tauffeste am Dunzelbach, Nudelessen nach Familiengottesdiensten und die religionspädagogische Arbeit im evangelischen Kindergarten gehören dazu. Auch Trauerfeiern, „die mir selbst zu Herzen gegangen sind“. Und das Glücksgefühl „zu merken, dass Konfirmanden der Glaube wirklich was bedeutet“. Viele Familien hat sie über Jahre begleitet, Beziehungen sind gewachsen.

Als „Highlight“ empfand sie die wöchentliche „Kerzenlänge Frieden“, das kurze gemeinsame Innehalten vor der Kirche in Zeiten von Corona und Krieg – „ein Ruhemoment in angespannten Zeiten“. Überhaupt: Gemeinschaft, Zusammensein, zu dem alle etwas beisteuern – „das waren immer die schönsten Momente“, sagt Wiebke Ridderskamp.

„Ich hatte es wirklich gut hier in Ottersberg. Ich habe hier gut arbeiten können“, betont die Pastorin auch mit Blick auf den Vorstand und die Gremien der Kirchengemeinde, die ihr vielfach den Rücken frei gehalten hätten und sich „sehr kümmern“. Auch deshalb sei ihr die Entscheidung zu gehen, so schwer gefallen: „Es war ein harter innerer Kampf.“

Entschieden hat sich Wiebke Ridderskamp für den beruflichen Wechsel und die Aufgabe, die für sie Berufung ist: Seelsorge pur. Für Menschen in Nöten, Krisen oder am Ende des Lebens da zu sein, Zeit für sie zu haben, sie zu begleiten – „das ist mein Schwerpunkt“. Auf diesen kann sie sich, anders als im Amt der Gemeindepastorin, ganz und gar konzentrieren, wenn sie am 1. Juni ihre neue Stelle im Team der Klinikseelsorge in Rotenburg antritt. Am dortigen Diakonieklinikum mit jährlich rund 170 000 Patienten und 2500 Mitarbeitenden hat die Seelsorge einen hohen Stellenwert. Teil ihrer Arbeit dort ist auch „Medizinethik an den Grenzen des Lebens“ – Fragen, mit denen sich Wiebke Ridderskamp schon immer intensiv beschäftigt hat.

Als Entlastung empfindet sie es, künftig in einem Team zu arbeiten. Alleinzuständigkeit zieht viel Kraft: „Ich selbst bin oft zu kurz gekommen.“ Den Monat Pause zwischen dem Abschied aus Ottersberg und der neuen Aufgabe in Rotenburg „brauche ich jetzt auch“, sagt die Pastorin. Um Abstand zu gewinnen und aufzutanken – bei der Familie, Freunden und ihrem Pferd: Reiten ist für sie „Rückzug und Meditation“. Wohnen wird sie übrigens weiterhin mit ihrem Mann und den beiden Söhnen im Pfarrhaus in Otterstedt, wo ihr Ehemann Pastor der St.-Martins-Gemeinde ist.

Die Ottersberger Pfarrstelle wird jetzt neu ausgeschrieben und in dem Zuge unter dem kirchlichen Spardiktat auf eine Dreiviertelstelle gekürzt. An das reduzierte Angebot kann sich die Gemeinde bereits während der Vakanzzeit gewöhnen. Dass sich Kirche bei rasant sinkender Mitgliederzahl strukturell verändern muss, „ist vielen nicht klar“, glaubt Wiebke Ridderskamp: „Sie wissen gar nicht, was sie kaputt machen.“ Für sie als Pastorin sei jeder Kirchenaustritt, und damit die Geringschätzung des Gemeindelebens, wie „ein Schlag in die Magengrube“.