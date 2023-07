Gymnasium Ottersberg sagt nach Vorfällen in Mottowoche Abschlussfeier ab

Von: Nina Baucke

Am Gymnasium Ottersberg gibt es in diesem Jahr keine Abschlussfeier. © Woelki

Nach Vorfällen in der Mottowoche hat die Schulleitung des Gymnasiums Ottersberg die Abschlussfeier abgesagt.

Ottersberg – Auf kaum etwas warten viele Schüler wohl so sehnsüchtig wie auf die großen Ferien, und auch die letzten Tage vorher haben an vielen Schulen mit dem normalen Alltag nicht mehr viel zu tun, stattdessen gibt es Sportfeste, Projekttage und Ausflüge. Aber vor allem für Abschlussjahrgänge ist es nicht nur ein temporärer Abschied, sondern einer für immer – und daher von besonderer Bedeutung. Das allerdings lief in diesem Jahr am Gymnasium Ottersberg alles anders, dort trennt die Schülerschaft und ihre Eltern auf der einen und die Schulleitung auf der anderen Seite derzeit ein tiefer Riss.

Denn: Am Montag hatte die Schulleitung des Mittelstufengymnasiums die für Dienstag geplante Abschlussfeier für die zehnten Klassen gestrichen. Auslöser waren Vorkommnisse während der bei den Abschlussklassen üblichen Mottowoche gewesen. „Einzelne Kinder haben Unsinn gemacht“, berichtet Tim Krug, Elternratsvorsitzender und Elternvertreter der Klasse 10a, gegenüber unserer Zeitung auf Nachfrage. Nun sei für alle die Feier gestrichen worden, „dabei haben sich Eltern für diesen Tag Urlaub genommen, die Schüler extra Kleidung dafür gekauft. Ein Schulabschluss ohne Abschluss ist wie Schule ohne Lehrer – und wird den Kindern nicht gerecht.“

Laut Schulleiterin Meike Mattick jedoch waren die Vorfälle mehr als Unsinn: Es habe im Vorfeld der Mottowoche einvernehmliche Absprachen zwischen der Planungsgruppe des Jahrgangs und der Schulleitung gegeben. „Leider sind diese Vereinbarungen in für die Lehrkräfte nicht hinnehmbarer, persönlich äußerst herabwürdigender Weise verletzt worden“, so Mattick. In Schriftzügen am Gebäude seien Lehrkräfte als „Huren“ tituliert worden. Zudem sei eine „Vielzahl von Tieren“, die im Volksmund gelegentlich als „Ungeziefer“ bezeichnet würden, vor dem Lehrerzimmer freigesetzt worden. „In der Folge wird der gesamte Verwaltungstrakt durch einen Kammerjäger gereinigt werden müssen“, schreibt Mattick in einer Stellungnahme an das Kreisblatt. „Diese Vorkommnisse gingen aus Sicht der Lehrerschaft sehr weit über das hinaus, was man als ,Streich‘ bezeichnen könnte und in Mottowochen an niedersächsischen Schulen üblich und tolerierbar ist.“

Die Situation hatte sich allerdings bereits im Vorfeld zugespitzt, so verdeutlicht es jedenfalls Krug: „Die Stimmung an der Schule ist schlecht.“ So habe es schon im Vorfeld des Geschehens während der Mottowoche Unstimmigkeiten gegeben, schildert der Elternratsvorsitzende gegenüber dem Kreisblatt. So sollten die Zeugnisse nicht bei der Abschlussfeier am Dienstag, sondern bei der regulären Zeugnisausgabe für alle Jahrgänge am gestrigen Mittwoch überreicht werden. „Das wurde aus unerklärlichen Gründen geändert“, kritisiert Krug.

Abschlussfeiern seien keine Pflichtveranstaltung – weder für die Teilnahme, noch was die Organisation einer Feier durch die Lehrkräfte angeht, heißt es wiederum von Mattick. „Wir sind wie in den Vorjahren auch davon ausgegangen, dass es eine Verabschiedungsfeier für den zehnten Jahrgang geben wird. Klarheit über die Notwendigkeit einer Absage gab es aus dem Verhalten der Schülerschaft erst am Montagnachmittag.“

Dabei hatte es laut Mattick nach den „Streichen“ noch Versuche gegeben, die Feier mit eingeschränktem Teilnehmerkreis stattfinden zu lassen. „Die Schulleitung wollte, dass sich die Verursacher melden“, sagt Krug. „So ist daraus eine Kollektivstrafe geworden, die auch die Schüler betrifft, die nichts damit zu tun hatten.“ Für Mattick ist der Begriff „Kollektivstrafe“ allerdings nicht zutreffend. Denn: Aus Eltern- und Schülerschaft seien der Schulleitung schriftliche Nachweise übermittelt worden, dass die Aktionen über Soziale Medien in der Jahrgangsgruppe im Vorfeld bekannt gewesen seien. „Die schulische Reaktion betrifft daher nun auch folgerichtig den Jahrgang insgesamt“, macht Mattick deutlich.

Eine Abschlussfeier gab es dennoch: Als „erweiterter Elternabend“ bei der Schule angemeldet fanden sich die Schüler und ihre Angehörigen am Dienstagabend in der Aula ein – „ohne Lehrer, ohne Abschlusszeugnisse“, so Krug. Stattdessen hatten auch die Schüler selbst das Heft in die Hand genommen und die Feier mitgestaltet – zur Freude Krugs: „Die Entschlossenheit der Schüler, ihre eigene Abschlussfeier zu gestalten, zeugt von ihrem Reifeprozess und ihrer Selbstständigkeit.“