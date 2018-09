Ottersberg tritt der Energie- und Klimaschutzagentur bei: Politik signalisiert Wohlwollen

Fachlicher Rat für Kommunen

+ © Brodt Michael Pelzl warb für den Beitritt Ottersbergs zur Energie- und Klimaschutzagentur des Kreises. © Brodt

Ottersberg - Michael Pelzl macht derzeit eine Tournee durch die Städte und Gemeinden des Kreises. Er ist Chef der Stabsstelle Energie- und Klimaschutzagentur beim Landkreis Verden und wirbt dafür, dass die Kommunen dieser beitreten. So auch am Montagabend im Umweltschutzausschuss des Ottersberger Gemeinderates, der in der „Moorhexe“ tagte.