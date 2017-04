Mercedes-Fahrer stirbt bei Frontal-Crash mit Baum

Ottersberg - Bei einem Unfall auf dem Giersdorfer Damm ist am Freitagabend ein 60-jähriger Mann bei Ottersberg ums Leben gekommen.

Gegen 20.10 Uhr war der Verunglückte mit seinem Mercedes auf der Kreisstraße in Richtung Giersdorf unterwegs. In einer Linkskurve kam er, vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit, nach rechts von der Straße ab, teilte die Polizei am Samstag mit. Im Seitenraum der Straße überfuhr er demnach zwei Leitpfosten und ein Verkehrsschild, bevor er ins Schleudern geriet und auf der linken Straßenseite frontal gegen einen Baum prallte.

Durch den Zusammenprall erlitt der Mann schwerste Verletzungen. Während der Rettungsmaßnahmen starb er an der Unfallstelle. Den Gesamtschaden schätzen die Beamten der Polizei auf rund 70.000 Euro.

Rubriklistenbild: © dpa