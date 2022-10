Prozess zum Mord in Fischerhude: 53-Jährige beschreibt trotz Kopfschuss den Täter

Von: Wiebke Bruns

Der Angeklagte im Gerichtssaal. Archi © Sina Schuldt/dpa

Im Prozess zum Doppelmord in Fischerhude haben die am Mittwoch die Nachbarn ausgesagt, zu denen sich das überlebende Opfer mit einem Kopfschuss geflüchtet hatte. „Das hat auch mit uns was gemacht“, sagte die 50-jährige Zeugin.

Verden – „Schüsse sind nichts Neues“, sagte ein Zeuge gestern im Mordprozess am Landgericht Verden, bezog dies aber auf die alte Tradition der Pooljagd auf Enten, die in Fischerhude gepflegt werde. Die Schüsse, um die es in seiner Aussage am Landgericht Verden ging, trafen in seinem Nachbarhaus drei Menschen. Zu dem Zeugen und seiner Frau konnte sich die mit einem Kopfschuss schwer verletzte 53-Jährige retten, die zum Tatzeitpunkt bei den Mordopfern zu Besuch war.

Es war der Nachmittag des 28. Dezember 2021. Der 60-Jährige saß im Wohnzimmer, seine Frau telefonierte mit einer Freundin, als es an der Haustür klingelte. Die 50-Jährige, die gestern ebenfalls als Zeugin aussagte, glaubte, es sei eine Bettlerin, weil die Frau ihre Hände betend, flehend gehalten habe. „Bitte helft mir, bitte helft mir, drüben wird geschossen“, habe die Frau nach dem Öffnen gesagt. Sofort fand sie Einlass.

Dann erst habe sie die Schussverletzung am Kopf und das viele Blut gesehen, schilderte die Nachbarin. „Links rein, hinten wieder raus“, beschrieb es die 50-Jährige. Während sie sich um die Verletzte kümmerte, alarmierte ihr Mann die Polizei.

„Eine Polizistin hat gesagt, was wir machen sollen. Sie war toll“, berichtete der Konditormeister. Sie habe ihm gesagt, dass Rettungskräfte und Kollegen auf dem Weg seien und ihm Fragen vorgegeben, die er und seine Frau der trotz Kopfschuss ansprechbaren Frau stellen sollten. Diese beschrieb den Täter und was im Nachbarhaus einer 73 Jahre alten Frau und deren 56-jährigem Sohn geschehen war. Beide überlebten die Tat nicht.

„Sie sagte, dass sie angeschossen worden ist und ist zusammengesackt. Und dass der Täter sie getreten hat“, berichtete der 60-Jährige. „Das tat mehr weh als der Schuss selber“, habe die verletzte Frau gesagt. Und dass sie sich tot gestellt habe. „Dann ist sie rausgerannt zu uns rüber“, schilderte die Nachbarin.

Die damals 53-Jährige blieb bei Bewusstsein und beantwortete trotz des Kopfschusses offenbar alle Fragen. Bis die Polizei vor Ort eintraf. „Es kam mir wie eine Ewigkeit vor“, sagte die Nachbarin.

„Ich sollte gucken, ob da was ist“, schilderte ihr Ehemann. Er habe draußen einen Mann gesehen. Später stellte sich heraus, dass es ein Cousin der getöteten Frau war. Zwischenzeitlich kam noch der Sohn der Zeugen nach Hause. Wie es so sei bei jungen Leuten, hörte er noch im Auto Musik, erklärte der Vater. „Ich habe ihn reingeholt“, berichtete der 60-Jährige. „Als das SEK kam, haben die die Arbeit übernommen. Das ist schon verrückt gewesen.“

Der 50-Jährigen fiel die Aussage deutlich schwerer als ihrem Mann. „Das hat auch mit uns was gemacht“, sagte sie. Fünf Wochen war sie krankgeschrieben. „Er hätte auch hinterherrennen können“, sagte sie über den Täter. „Dann hätte es uns auch getroffen. Ich hatte Angst, obwohl ich nur geholfen habe“, erklärte die Fischerhuderin. „Das sowas mal bei uns im Dorf passiert.“

Als weitere Zeugen wurden gestern ein Notarzt und Männer aus einer Stammtischrunde in Lilienthal gehört, zu der auch der 65 Jahre alte Angeklagte gehörte. Statt dort am 28. Dezember 2021 Zeit in geselliger Runde zu verbringen, soll der bis kurz vor der Tat in Wehldorf wohnhafte Mann in Fischerhude gemordet haben. Dazu schweigt er aber weiterhin beharrlich. wb