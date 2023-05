Ein Willkommensort für alle Kinder

Von: Petra Holthusen

Zum 50. Geburtstag hat sich die evangelische Christophorus-Kindertagesstätte Ottersberg nicht nur diesen neuen Namen gegeben, sondern auch die Broschüre, in der sie ihre Arbeit vorstellt, aktualisiert und neu aufgelegt. Die Druckkosten übernahm der Förderverein der evangelischen Kirchengemeinde um die Vorsitzende Edeltraud Nowotnik (rechts). Kita-Leiterin Nicole Würdemann (Mitte) und ihre Stellvertreterin Christina Scheel (links) bedankten sich mit Blumen. © Holthusen

Ottersberg – Der evangelische Kindergarten in Ottersberg ist „immer irgendwo Vorreiter gewesen“, sagt Leiterin Nicole Würdemann nicht ohne Stolz. Vor 25 Jahren eröffnete die mitten im Ort gelegene Einrichtung die gemeindeweit erste Integrationsgruppe, 2004 die erste Sprachförderstelle, 2007 die erste Krippengruppe für die Kleinsten. Mit teils mehr als 50 Prozent kommt ein großer Anteil der Kinder in den derzeit sechs Gruppen aus Migrationsfamilien. „Wir leben diese Vielfalt in unserer Kita“, betont Würdemann, „wir sind ein Willkommensort für alle Kinder.“

Und das seit einem halben Jahrhundert. Heute auf den Tag genau feiert der Kindergarten sein 50-jähriges Bestehen – und beschenkt sich zu dem Anlass selbst mit einem neuen Namen: Evangelische Christophorus-Kindertagesstätte Ottersberg heißt die Kita ab sofort, benannt nach der örtlichen Kirchengemeinde, unter deren Dach sie am 6. Mai 1973 eröffnet wurde.

Seitdem ist das Haus am Dunzelbach immer weiter gewachsen und haben sich die kleinkind- und vorschulpädagogischen Inhalte ebenso gewandelt wie die gesellschaftlichen Anforderungen an die Bildungs- und Betreuungseinrichtung für zurzeit mehr als 100 Kinder im Alter von einem bis sechs Jahren. Das damalige Team von acht Mitarbeiterinnen unter Leitung von Helga Stascheit – die heute übrigens als Ehrengast zum Jubiläumsfest erwartet wird – ist auf 25 Mitarbeitende angewachsen: neben den pädagogischen Fachkräften und Auszubildenden auch Bundesfreiwilligendienstler und Hauswirtschaftskräfte, die unter anderem für das täglich frisch gekochte Mittagessen sorgen.

Mit den Jahrzehnten gab es an dem Kita-Gebäude drei An- und Umbauten, sodass sich den heute vier Kindergarten- und zwei Krippengruppen mit insgesamt 106 Betreuungsplätzen viele Entfaltungsmöglichkeiten bieten – unter anderem räumliche Angebote wie Bewegungshalle, Bücherei, Cafeteria, Matschraum, Ruhe- und Rückzugsräume, die der Entwicklungsförderung in allen Bereichen dienen. Die Betreuungszeiten bis 16 Uhr haben sich seit Langem den Bedarfen der Eltern angepasst.

Neben einer heilpädagogischen Fachkraft in der Integrationsgruppe ist in der Christophorus-Kita mit der stellvertretenden Leiterin Christina Scheel auch eine Fachkraft für Sprache im Einsatz. „Sprachbildung ist einer unserer Schwerpunkte“, betont Nicole Würdemann auch mit Blick auf ihre vielen Kita-Kinder, deren Muttersprache nicht Deutsch ist. Seit 2016 nimmt die Einrichtung am Bundesprogramm „Weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist“ teil und fördert die Sprachentwicklung von Kindern als Voraussetzung für gesellschaftliche Teilhabe und einen erfolgreichen Bildungsverlauf.

„Als evangelische Kita ist uns auch die religionspädagogische Arbeit mit den Kindern sehr wichtig“, so Würdemann. Die Feste im Kirchenjahr werden gefeiert, biblische Geschichten wie die der Arche Noah lebendig vermittelt. Die Kita-Leiterin lobt die „tolle Kooperation“ mit der bisherigen Pastorin Wiebke Ridderskamp und hofft, „dass die Stelle der ausgeschiedenen Pastorin schnell wieder besetzt werden kann und wir weiterhin eine gute Zusammenarbeit haben“. Auch wenn die Kita vor mehr als zehn Jahren in die Trägerschaft des evangelischen Kindertagesstättenverbandes Rotenburg-Verden gewechselt ist, so ist sie der Christophorus-Kirchengemeinde vor Ort doch weiterhin eng verbunden – was die neue Namensgebung unterstreicht.

Apropos Verbundenheit: Dienstälteste Erzieherin im Haus ist Angelika Richert, die in fast 42 Jahren die Entwicklung maßgeblich mit begleitet und gestaltet hat. Eine besondere Geschichte verbindet die pädagogische Mitarbeiterin Christine Rebbin mit dem evangelischen Kindergarten: Sie gehörte 1973 zu den ersten Kindern in der Einrichtung, die später auch ihre eigenen Kinder besuchten, und heute absolviert die frühere Taxiunternehmerin in der Kita ihre Ausbildung zur Sozialassistentin.

Eine der größten Herausforderungen ist für die Christophorus-Kita – so wie für alle Kindertageseinrichtungen – der aktuelle Fachkräftemangel. Vier Erzieherinnen-Stellen sind derzeit offen und werden nach Würdemanns Worten von Vertretungskräften besetzt, die aber fehlen, sobald jemand krank wird oder aus anderen Gründen ausfällt. Aus diesem Grund hat sich die Kita entschieden, nach den Sommerferien eine der Kindergartengruppen zumindest für ein Jahr aufzulösen. Zum Glück sei es eine kleine Gruppe, aus der die meisten Kinder zur Schule kämen, und die verbleibenden würden auf die bestehenden drei Gruppen umverteilt, schildert Würdemann.

Festprogramm Ihr 50-jähriges Bestehen feiert die evangelische Christophorus-Kindertagesstätte Ottersberg am heutigen Samstag mit einem Empfang für geladene Gäste ab 12.30 Uhr, gefolgt von einem Gottesdienst in der Christophorus-Kirche ab 14 Uhr mit Theater und Gesang der Kita-Kinder sowie mit Pastor i. R. Ulrich Krämer, der dem Kindergarten während seiner Amtszeit in Ottersberg eng verbunden war. Von 15 bis 17.30 Uhr veranstaltet die Kita für ihre jetzigen und künftigen Familien ein Sommerfest auf dem Außengelände und der benachbarten Wiese am Dunzelbach. Unter anderem sorgt die benachbarte Feuerwehr für Wasserspaß.