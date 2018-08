Mit 3,11 Promille unterwegs

FISCHERHUDE - In einer Linkskurve auf der Landstraße in Fischerhude war frühmorgens gegen 2 Uhr die Fahrt für einen 22-jährigen Oytener zu Ende, berichtet die Polizei. Alkoholkonsum dürfte demnach die Ursache dafür sein, dass der junge Mann durch Vorgärten fuhr und schlussendlich sein Auto nach einem Zusammenstoß mit Verkehrsschildern zum Stillstand kam. Bei der Atemalkoholkontrolle erreichte der Fahrer den Wert 3,11 Promille. Auf der Wache in Achim wurde dem 22-Jährigen eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Ein entsprechendes Strafverfahren ist eingeleitet.