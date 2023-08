Strecke schön, Laune gut, Wetter egal

Von: Anne Leipold

Jogger und Walker machen sich gut gelaunt auf die Fünf-Kilometer-Strecke beim 8. Fischerhuder Sommerlauf. © Leipold

Fischerhude – Es dauert nicht mehr lange, bis der erste Startschuss abgegeben wird. Am Himmel haben sich die grauen Wolken verdichtet. Die Kinder kümmert das nicht. Sie wärmen sich mit Sprints im Startbereich an der Molkereistraße auf oder tanzen ausgelassen auf dem Hof vor Brünings Scheune zu den Beats, die die DJs auflegen. Noch zehn Minuten. Die Feuerwehr beginnt für den ersten Lauf die Straße abzusperren. Das DRK hat längst Position bezogen. Der Wind nimmt zu.

„Habt ihr Bock zu laufen?“, ruft schließlich Daniel Pinnow den Kindern zu, als es nur noch ein paar Minuten bis zum Beginn des 8. Sommerlaufs der „Sportfreunde Fischerhude“ dauert. „Ja!“, schreien sie ihm entgegen. Und dann, wie bestellt, brechen die Wolken auf und die Kinder werden in Sonnenlicht getaucht. „Macht euch gut warm, damit ihr später keine Zerrung habt“, rät Organisator Jörn Becker und schiebt mit einem Schmunzeln nach: „Wobei, in eurem Alter habt ihr das noch nicht.“ Drei La-Ola-Wellen später wird es ernst: 5, 4, 3, 2, 1 – los! Das gilt auch für die Zuschauenden, die sich flugs auf den Weg zum Ziel machen, denn keine vier Minuten später hat das erste Kind die 1000 Meter geschafft. Applaus, Jubel und eine Medaille gibt’s für alle im Ziel.

Das anschließende Feld der Zehn-Kilometer-Läufer ist deutlich lichter. „In 17 bis 20 Minuten können die ersten wieder durchs Ziel kommen“, schätzt Becker am Mikrofon und schickt die zahlreichen Sportlerinnen und Sportler, die für den Fünf-Kilometer-Lauf gemeldet haben, fünf Minuten früher an die Startlinie, darunter auch einige Walker. „Wir sind nur hier, weil ihr hier seid“, ruft Mitorganisator Pinnow dem Starterfeld entgegen. „Ganz herzlichen Dank, dass ihr hier seid!“ Dann hallt der letzte Startschuss des Abends in der Luft.

185 Läuferinnen und Läufer, etwa 90 weniger als im Vorjahr, haben dieses Mal teilgenommen. „Das sind zu wenige, aber nun ist es so“, sagt Becker. „Wenn es den ganzen Tag regnet, dann ist für die Unentschlossenen das Thema durch.“ So vermutet er, dass es dem Wetter geschuldet ist, dass deutlich weniger Läufer als im vergangenen Jahr gestartet sind. „Wir müssen mal ein Resümee ziehen, ob sich der Aufwand noch lohnt oder ob wir etwas abspecken und das anschließende Sommerfest weglassen“, überlegt Becker.

Der Einsatz der Ehrenamtlichen ist groß. Allein vom Verein der „Sportfreunde“ sind zwölf Helfer dabei, Getränke auszuschenken und Essen auszugeben, während die DJs mit ihrer Musik die Laune hochhalten. Die Volleyballerinnen des TSV Fischerhude-Quelkhorn geben an die Läufer stetig Wasser aus, das DRK verarztet die eine oder andere Schramme und die Freiwillige Ortsfeuerwehr kümmert sich um die Sicherheit. So sind letztlich gut 50 Ehrenamtliche am Veranstaltungstag involviert, die ganzen Vorbereitungen noch nicht eingerechnet. Das alles für den guten Zweck, denn die Startgelder werden dieses Jahr für den Kauf von öffentlich nutzbaren Trimmgeräten eingesetzt. Einen Platz dafür haben die „Sportfreunde“ bereits im Auge, derzeit hapere es an der Beschaffung, erklärt Becker, bevor er im Zieleinlauf nach etwa 18 Minuten den ersten Zehn-Kilometer-Läufer, der einen gut zweiminütigen Vorsprung hat, für die letzten Meter anfeuert.

Justin Holste und Dennis Heitmann haben trotz des unbeständigen Wetters Lust, die fünf Kilometer zu laufen. Dafür sind sie sogar aus der Nordheide zum Sommerlauf gekommen und zum ersten Mal dabei. „Es ist eine sehr schöne Strecke, die Zeit passt gut, gerade mit dem Sonnenuntergang“, sagen sie. Und ganz nebenbei schafft Holste auch noch seine Bestzeit zu knacken. Seine Laufzeit muss übrigens jeder selbst nehmen – die Veranstalter verzichten auf eine offizielle Messung, weil es ums Mitmachen und nicht um sportliche Höchstleistungen geht.

„Es macht Spaß, es kommen viele Leute und es ist für den guten Zweck“, zählt Lasse Freiberg gute Gründe für die Teilnahme auf. Gemeinsam mit Robert Wiejack geht er im Trikot des TSV Fischerhude-Quelkhorn an den Start. „Wir wären auch im Regen gelaufen“, sagt Wiejack. „Beim Silvesterlauf waren wir klatschnass“, wirft Arne Schwedt ein. Auch für Wolfgang Drössler gehört der Sommerlauf einfach dazu. „In meiner Altersklasse bin ich immer der erste“, sagt der 79-Jährige mit einem Lachen. Mit den Jüngeren kann er aber allemal noch mithalten. „Früher bin ich Marathon gelaufen“, erzählt der Bassener. Inzwischen hat er sich auf die Fünf-Kilometer-Strecke verlegt, und „ich freue mich, dass es immer noch geht“.