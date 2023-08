170 Teilnehmende am 43. Ottersberger Volksradfahren

Raus in die teils unbekannte Heimat

+ © Woelki Der ausgebuffte Nachwuchs macht beim Volksradfahren mit, ohne auch nur ein Watt zu treten. © Woelki

Ottersberg – Manche Aktive kamen aus dem Staunen nicht mehr heraus: „Ich war in Gegenden, in denen ich mit dem Rad noch nie war“, sagte eine Teilnehmerin und schob mit ihrem Rad davon. Eine andere Frau fand: „Die Tour war wieder sehr gut ausgewählt und sehr schön.“

Mit dem Rad die Umgebung bei angenehmen sommerlichen Temperaturen zu erkunden – das erlebten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer am Sonntagmorgen beim 43. Volksradfahren des TSV Ottersberg.

Organisiert worden war die Veranstaltung von den Montagsturnern, unterstützt von weiteren Mitgliedern des Vereins sowie Sponsoren.

Viele Teilnehmende hätten die Streckenauswahl gelobt, berichtete Richard Kruse erfreut, der seit Jahrzehnten das Volksradfahren des Sportvereins mitorganisiert.

+ Olaf Lemmermann unterstützt bei der Anmeldung. © -

Die Tour startete auf dem Rathausparkplatz. An einem Stand nahm Olaf Lemmermann die Anmeldungen der Radelnden entgegen.

Entweder alleine, zu zweit, mit der Familie oder in der Gruppe ging es auf die 23 Kilometer lange Strecke, diesmal über Otterstedt nach Bassen und zurück.

So machten beim Volksradfahren, eine der größten generationsübergreifenden Breitensportveranstaltungen dieser Art in der Region, 170 Radlerinnen und Radler mit, von Jung bis Alt.

Doch waren schon einmal mehr Aktive dabei: „Das ist eine verhaltene Beteiligung“, stellte Richard Kruse fest. Die Veranstalter hätten sich durchaus mehr Pedalritter gewünscht. Am Wetter lag es nicht.

In diesem Jahr ging die Tour in Richtung Otterstedt. Von dort aus nach Wallbrück, in die Bredenau nach Fischerhude nach Bassen und wieder zurück auf den Rathausparkplatz.

„Für so eine Veranstaltung brauchen wir immer sehr viele Helferinnen und Helfer, die aber in der Zahl nicht mehr zur Verfügung stehen. Und so haben wir uns entschlossen, auf die Fahrradkontrolle zu verzichten“, sagte Richard Kruse.

„Manche Gäste radeln seit Jahren mit. Sie sind fast jedes Mal dabei“, schmunzelte Richard Kruse. So auch der Ottersberger Claus Rattey, der mit seinen 85 Jahren als ältester Teilnehmer mitradelte.

Auch fiel Richard Kruse besonders auf, dass der Trend der vergangenen Jahre zum Pedelec anhält. Kruse: „Schätzungsweise 75 Prozent der Teilnehmenden am Volksradfahren hatten ein E-Bike.“

Kruse bedankte sich bei den Helferinnen und Helfern der Turnabteilung sowie des Deutschen Roten Kreuzes Ottersberg und der Freiwilligen Feuerwehr Ottersberg für ihren Einsatz.

So verlief die Veranstaltung unfallfrei ab.

Zudem stellte der TSV Ottersberg im Zielbereich Spiel- und Sportgeräte zur Verfügung, die zahlreiche Kinder gerne annahmen und ausprobierten.

