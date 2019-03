Erlösende Nachricht: 13-Jährige aus Ottersberg wieder aufgetaucht

Update: Mädchen wohlauf

+ © Oetjen Machen sich große Sorgen: Frank Rieckenberg und Mutter Britta Naujokat. © Oetjen

Eigentlich wollte sich das Mädchen mit einer Freundin zum Shoppen treffen. Am Samstag stieg die 13-Jährige dafür um 10.46 Uhr in den Metronom. In Bremen angekommen, schickte sie ihrer Mutter eine Nachricht. Wenige Minuten später brach der Kontakt ab. Jetzt kann die Familie aufatmen.