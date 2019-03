13-jährige Laura N. aus Ottersberg vermisst

Die 13-jährige Laura N. aus Ottersberg wird seit Samstagmorgen vermisst. Sie wurde zuletzt gesehen, als sie in einen Zug Richtung Bremen stieg.

Ottersberg - Die 13-Jährige wohnte bis vor kurzer Zeit im Kreis Höxter in Nordrhein-Westfalen. Sie wurde zuletzt gesehen, als sie am Samstagmorgen an einem Bahnhof im Raum Ottersberg in einen Zug in Richtung Bremen stieg. Sie kam jedoch nicht wieder nach Hause, teilt die Polizei mit.

Das Mädchen ist 1,70 Meter groß und hat lange blonde Haare. Sie trägt einen roten Kapuzenpullover mit weißer Aufschrift auf der Vorder- und Rückseite, eine beige Hose, rosa Sneaker und eine schwarze Bomberjacke. Dazu trägt sie eine schwarze Umhängetasche bei sich. Die Polizei Achim hat umgehend die Ermittlungen aufgenommen, um das vermisste Mädchen zu finden. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 04202/9960 entgegen.

Rubriklistenbild: © dpa