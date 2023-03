Ostertorstraße Verden: Kaufmannschaft gegen Pläne der Stadt

+ © Markus Wienken Unterwegs auf der Oberen Straße in Richtung Ostertorstraße: Noch dürfen alle Autos ungehindert durch. Das soll sich mit Poller und neuer Beschilderung ändern. © Markus Wienken

Der Streit über die Ostertorstraße in Verden, um weniger Autos, den Verlust von Parkplätzen, nimmt zusätzlich Fahrt auf: die Kaufmannschaft wehrt sich gegen die Pläne...die CDU befragt Anlieger...

Verden – Weiterhin heftigen Gegenwind gibt es für die Pläne in der Ostertorstraße. Nun regt sich auch in der Kaufmannschaft Widerstand gegen das Vorhaben, den Autoverkehr einzuschränken und Parkplätze zu streichen. „Uns fehlt der Masterplan, ein Konzept, wie es in den kommenden Jahren weitergehen soll. Das geht so nicht“, kritisiert Harald Nienaber, Vorsitzender des Kaufmännischen Vereins zu Verden. Und auch die CDU lässt nicht locker, befragt die Anlieger und ruft die Kommunalaufsicht an.

Weiterer Gegenwind für die Pläne in der Ostertorstraße in Verden

Nicht lange drumherum redet der Vorsitzende des Kaufmännischen Vereins, wenn es um die Innenstadt geht, was dort passiert, aber vor allem nicht passiert. Egal, ob Poller in der Ostertorstraße oder Abriss des Parkhauses, Nienaber geht in die Vollen. „Die aktuelle Diskussion um Fahrradstraße und Parkhaus-Schließung ist für die Kaufmannschaft ein herber Schlag, der sich direkt in den Ladenkassen der Einzelhändler bemerkbar machen dürfte“, sagt Nienaber. „Für uns stellt sich mittlerweile die grundsätzliche Frage, ob die Verdener Stadtverantwortlichen wirklich auf die Erreichbarkeit der Innenstadt per Auto verzichten wollen?“, legt der Vorsitzende nach. „Und alles ohne Konzept.“ Ja, es gebe das ISEK, das Innerstädtische Entwicklungskonzept, doch ihm, so Nienaber, fehle die klare Linie, was kurzfristig in und um die Stadt an Verbesserungen angeschoben werde. „Seit zwei Jahren steht ein Abriss des Parkhauses an der Brückstraße zur Diskussion, auf Nachfrage bei der Verwaltung ist eine Ersatzparkfläche für die Zukunft nicht vorgesehen“, nennt Nienaber eine weitere Baustelle. Und die Stellflächen am Stadtrand? „Die Parkplätze an der Reeperbahn sind eine planerische Karambolage. Das grau-schwarze Gemischtpflaster am Lugenstein gleicht einer Musterausstellung von Teer und Beton.“ Und Nienaber legt noch mal nach: „Wer genau hinguckt, die Liste dieses Flickenteppichs in unserer historisch schönen Stadt lässt sich weiter fortführen“, bedauert er. „Zwar ist nicht alles schlecht, sicherlich gibt es gute Ansätze und Lösungen zur Verkehrsgestaltung, aber man fragt sich doch: Wie sieht der Masterplan für Auto, Fahrradfahrer und Fußgänger in unserer Stadt aus? Oder gibt es gar keinen?“

Abriss des Parkhauses, aber kein Ersatz an Parkflächen in Verden

Fest steht dabei für den Vorsitzenden, es geht nicht gegen- sondern nur miteinander aller Beteiligten: „Wenn wir eine funktionierende Einkaufsstadt wollen, gehört eine gute Erreichbarkeit für sämtliche Verkehrsteilnehmer, eben für Fußgänger und Radfahrer, aber auch für Autofahrer, unbedingt dazu“, betont Nienaber. „Für unsere Einzelhändler, die mit der Pandemie zu kämpfen hatten und sich mit dem stärker werdenden Onlinehandel messen müssen sind allerdings innerstädtische Planspiele keine Hilfe.“

+ Die CDU-Fraktion befragte Anlieger der Ostertorstraße zur geplanten Verkehrsregelung auf der neuen Fahrradroute. © CDU

Diskussion über Verdener Innenstadt über Stadtgrenze hinaus

Mittlerweile sorgen diese „Planspiele“ auch überörtlich für Gesprächsstoff. Entsprechende Signale hat die CDU- Kreistagsfraktion empfangen: „Die Diskussion über die geplante Änderung der Verkehrsführung in der Verdener Innenstadt geht weit über die Stadtgrenzen hinaus. Mehrfach sind wir jetzt auch von Bürgerinnen und Bürger aus dem Umland angesprochen worden, ob sich der Weg nach Verden noch lohnt“, zeigt sich Fraktionsvorsitzender Wilhelm Hogrefe besorgt. „Besonders ältere Menschen befürchten, die Einzelhandelsgeschäfte, den Optiker, den Gehörgeräteakustiker oder sonstige Dienstleister nicht mehr ausreichend barrierefrei erreichen zu können“, heißt es dazu in einer Pressemitteilung der CDU. Schließlich habe Verden als Mittelzentrum eine besondere Ausgleichs- und Versorgungsfunktion für das Umland, so Hogrefe.

In die gleiche Kerbe schlägt nach wie vor Jens Richter. Als Vorsitzender der CDU-Stadtratsfraktion hat er sich mit seiner Partei auf den Weg durch die Stadt gemacht, wollte es genau wissen. „Was uns besonders sauer aufstößt ist die Tatsache, dass die vorgelegten Planungen nicht mit den Anliegern abgestimmt wurden. Unsere Fraktion hat dies zum Anlass genommen, eine Befragung der Gewerbetreiben in der Innenstadt zu starten“, so Richter. Eine erste Erfahrung: „,Endlich kümmert sich mal jemand’, war eine häufige Aussage, als wir die Geschäfte betraten“, berichtet Jürgen Moje.

Alternativen nach Abriss des Parkhauses in Verden

Die CDU will da am Ball bleiben: „Wir werden die Befragung in der nächsten Woche auswerten. Gleichzeitig halten wir an unserer Forderung nach einem Gesamtkonzept fest, in dem alle Verkehrsarten ausreichend berücksichtigt werden. Der mittelfristige Wegfall des Parkhauses Brückstraße wird die Situation weiter verschlechtern. Daher müssen auch hier tragfähige Alternativen für Stellplätze aufgezeigt werden“, erklärt Richter.

Verdens CDU ruft Kommunalaufsicht an

Kritik gibt es nach wie vor am Verfahren der Ausweisung der Fahrradstraße. Die CDU-Stadtratsfraktion lasse daher kommunalaufsichtlich prüfen, ob sich der Bürgermeister im Rahmen seiner Vorentscheidungen und Informationen korrekt verhalten habe. Richter machte deutlich, dass die Ostertorstraße durch die Neugestaltung unübersehbar an Attraktivität gewonnen habe. Mit dem Wegfall der Borde rückten Fußgänger und Radfahrer in den Vordergrund. „Teile der Ostertorstraße jetzt mit versenkbaren Pollern zu sperren und in der Oberen Straße und Stifthofstraße die Verkehrsregelungen zu ändern, findet allerdings nicht unsere Zustimmung“, bekräftigt Richter.

Forderung nach Gesamtverkehrskonzept für Verdens Innenstadt

Frank Medenwald unterstrich, dass die CDU im Stadtrat seit Jahren ein Gesamtverkehrskonzept für Verdens Innenstadt fordere. Deshalb sei bei dem Ausbaubeschluss der Ostertorstraße explizit festgehalten worden, dass mit der Umgestaltung nicht über die künftige Verkehrsregelung entschieden wird. „Wenn auf das ISEK verwiesen wird, und an dieser Stelle bereits jetzt Fakten geschaffen werden, wird mal wieder der zweite vor dem ersten Schritt gemacht“, erklärt Medenwald.