Und noch eins: Auch Ortsschild in Völkersen weg

+ © Markus Wienken Statt Ortsschild ein „Ersatz“: In der Ortschaft Dauelsen gilt nach wie vor Tempo 50. © Markus Wienken

Es hört nicht auf: Auch in Völkersen fehlt ein Ortsschlild. Dafür gibt‘s in Dauelsen, am Ortseingang, „Ersatz“....sicher ist sicher...

Landkreis – Jetzt wird’s langsam ein bisschen seltsam: Ein weiterer Diebstahl eines Ortsschildes wurde der Polizei gemeldet. Auch in Völkersen, im Flecken Langwedel, fehlt am Ortseingang das gelbe Schild mit schwarzer Schrift, Größe circa 60 mal 80 Zentimeter. Damit sind seit dem vergangenen Wochenende insgesamt sechs Schilder spurlos verschwunden (wir berichteten).

Die erste Meldung über einen Verlust von Schildern war am Sonnabend bei der Dienststelle der Polizei in Verden aus Kükenmoor in der Gemeinde Kirchlinteln eingegangen. In der Ortschaft hatten sich der oder die Täter gleich kräftig bedient und an vier Stellen die Schilder mitgehen lassen. Zurück blieben Schrauben im Gras.

Polizei Verden hat noch keine Spur von den Dieben

Einen weiteren Diebstahl gab es in der Ortschaft Dauelsen, vor den Toren Verdens, wo an der Bundesstraße 215 seit Sonntagnacht eine Lücke klafft. Das Schild weg, von den Tätern keine Spur.

In Völkersen bereits mehrfach Schilder gestohlen

Nun also Völkersen, wo besagtes Schild, wohl ebenfalls seit Samstag, fehlt. „Nicht das erste Mal“, bestätigte Jürgen Menzel. Über die Hintergründe kann auch der Polizeisprecher nur spekulieren, ein Hinweis auf die Täter fehle bislang. „Wir ermitteln weiterhin wegen Diebstahls“, so Menzel. Im Handel kostet ein Schild immerhin 150 Euro.

Neben dem Diebstahl bleibt zudem der Eingriff in den Straßenverkehr. Mit Abbau des Ortsschildes fehlt der Hinweis auf die in der Ortschaft geltende Geschwindigkeit. Die zuständige Straßenbaubehörde muss die Schilder ordern, auf Lager sind die nicht zu haben. Bis zu drei Monate könne die Beschaffung dauern, bis dahin muss ein Provisorium helfen.

Da, wo sonst das gelbe Ortseingangsschild steht, hängt nun, allerdings rund statt eckig, der gut sichtbare Hinweis „Tempo 50“. Soll niemand sagen können, wenn er zu schnell fährt und geblitzt wird, er hätte von nichts gewusst. mw