Vorlese-Opa engagiert sich im Dörverdener Kindergarten

Von: Christel Niemann

Teilen

Endlich geht es los: Mara, Tobias, Malou und Jonte haben schon ungeduldig auf Opa Walter gewartet. © Niemann

Walter Sledz sorgt bei den Kindern der „Grünen Gruppe“ in der Kindertagesstätte Dörverden für Abwechslung im Kindergartenalltag. Seit mittlerweile zehn Jahren hat der rüstige Senior ebenso viel Spaß wie die Kinder an den wöchentlichen Lesestunden und bei den Ausflügen in das Reich der Fantasie.

Dörverden – Gespannt scharren sich die Kleinen um Walter Sledz, den alle nur „Opa Walter“ nennen und der, wie schon an unzähligen Donnerstagvormittagen davor, auf einem Sofa Platz genommen hat. Die Geschichte von „Nick und der Sommer mit Oma“ steht gerade auf dem Programm, gefolgt von „Heule Eule“, das haben sich Jonte und Mara gewünscht.

Der 77-Jährige liest den Kleinen aus den Bilderbüchern vor, zeigt die Seiten herum und lässt sie die hübschen Illustrationen anschauen. Nach und nach kommen immer mehr Kinder dazu und es folgen Geschichten wie „Beste Freunde“ oder „Du schon wieder“.

Jeweils donnerstags kommt der Rentner in den Dörverdener Kindergarten, um vorzulesen. „Das ist eine Aufgabe, die mir riesigen Spaß macht“, sagt er. Kindergartenleitung und -team sind froh, dass es jemanden gibt, der sich auf diese Weise mit den Kindern beschäftigt. „Die Kleinen genießen es und freuen sich regelrecht, wenn Opa Walter zu ihnen kommt“, sagt Erzieherin Jacqueline Witt.

Und tatsächlich herrscht große Ruhe im Raum, wenn Opa Walter vorliest und die Bilder herumzeigt. Und weil Walter Sledz bereits seit so vielen Jahren in den gemeindeeigenen Kindergarten kommt, gehört er längst zum Inventar: Die Kinder kennen ihn ganz genau und fiebern seinem Besuch förmlich entgegen. Der Vorleser ist in der Einrichtung so beliebt, dass er auch Gruppenausflüge und Aktivitäten wie den Laternenumzug begleitet und zu allen Kindergartenfesten eingeladen wird.

Warum sich Walter Sledz so ins Zeug legt, ohne einen Pfennig Geld dafür zu bekommen? „Der Kontakt zu den Kindern und dem Team bedeutet mir viel. Nicht nur die Kinder, auch ich liebe diese Lesestunden am Donnerstag“, sagt Sledz, der keine eigenen Enkelkinder hat, denen er vorlesen kann. Umso mehr freue er sich, wenn die Kleinen so begeistert an seinen Lippen hingen. „Das ist jede Woche aufs Neue eine ganz große Bereicherung für mich und das Leuchten in den Augen der Kinder und ihre sichtbare Freude ist mein schönster Lohn“, sagt er.

Natürlich freut sich Sledz auch, wenn er seine kleinen Zuhörer beim Einkaufen trifft und sie laut „Hallo Opa Walter“ rufen, oder wenn sich Eltern oder Großeltern für sein Engagement bedanken. Gefreut hat ihn auch die kleine mit viel Musik gestaltete Feier, die das Kindergartenteam anlässlich seines zehnjährigen Jubiläums als Vorleser ausgerichtet hat. „Ich habe eine Urkunde, ein Foto und einen Oscar für den besten Vorlese-Opa bekommen. Den Kindern habe ich ein Überraschungsei mitgebracht und für die Großen möchte ich ein Frühstück ausgeben, wozu es zu meiner Verwunderung allerdings eine offizielle Genehmigung braucht“, erzählt er.

Dass zu der Feierstunde kein Vertreter der Gemeinde gekommen war, ärgere ihn. Ob es am Arbeitsstress, am falschen Zeitpunkt oder schlicht am Desinteresse gelegen habe, er wisse es nicht, finde aber die fehlende Resonanz „sehr schade“. Dass die Gemeinde als Trägerin der Kita sein langjähriges Engagement mit einem Präsentkorb gewürdigt hat, ist für Sledz kein Trost. nie