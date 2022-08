Oldtimer in Verden: Chromblitzend und oft Open Air

+ © Harald Röttjer Klangvolle Marken, perfekt erhaltene Karossen: Die Fahrzeuge der Oldtimer-Rallye zogen die Blicke auf sich. © Harald Röttjer

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Harald Röttjer schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Klangvolle Veteranen, darunter Porsche, Mercedes und Citroen... Oldtimer sind der Blickfang...

Verden – „Für viele Teilnehmer war dieses Treffen der erste persönliche Kontakt nach fast zweieinhalb Jahren der Corona-Zwangspause und dementsprechend fiel auch das Wiedersehen aus“, so Torsten Kugler über die 26. Oldtimer-Rallye „Von der Halse an die Weser“. Die Kontakte hatten sich auf Telefonate oder über das Internet beschränkt, daher sei die Freude bei allen Beteiligten sehr groß gewesen.

„Wegen der Meldung von 45 Teilnehmern hätten wir vermutlich die Rallye nicht ausgeschrieben, sondern eigentlich ausfallen lassen“, so Kugler in einem Gespräch. Es hätte sich wohl nicht gerechnet, aber wegen der besonderen Konstellation habe sich der AC Verden dazu entschlossen, diese beliebte Veranstaltung auszurichten: „Und das war gut so.“

+ Beide betagt, und doch so unterschiedlich: Ein Porsche und ein Citroen wetteiferten um die Blicke. © Harald Röttjer

Die Teams zeigten sich daher dankbar, nach der Zwangspause wieder gemeinsam mit einem Oldtimer unterwegs zu sein, mit einem Boliden ohne Verdeck Open Air zu fahren und sich den Fahrtwind um die Ohren wehen zu lassen.

Die Meldungen für diese Rallye erfolgten für verschiedene Wertungsläufe. Ob Mercedes, Auto-Union, Porsche, Borgward, Käfer oder einer der anderen legendären Veteranen, einige mehr als hundert Jahre alt – gestartet wurde am Autohaus Anders im Industriegebiet Verden-Nord. Die Strecke führte über Ortschaften in der Gemeinde Kirchlinteln zum Rathaus in Verden zur kurzen Vorstellung der Fahrzeuge. Über weitere Kirchlintler Ortschaften und in einem großen Bogen durch die Samtgemeinde Rethem sowie Hülsen und Westen wurde Dörverden angesteuert. Nach einer kurzen Mittagspause wurde über Hassel, Hoya, Martfeld, Blender und Intschede der Ausgangspunkt erreicht. Hier wurden die Auswertungen für die verschiedenen Wertungsläufe vorgenommen.

+ Eine Pause durften die Motoren vor der Fachwerkskulisse des Ehmken Hoff einlegen. © Harald Röttjer

Ein großes Dankeschön des AC Verden galt dem Autohaus Anders und dem Ehmken Hoff in Dörverden für die Unterstützung, außerdem waren 50 Helfer ehrenamtlich im Einsatz. Der Teilnehmer mit der weitesten Anreise kam aus Bochum, als schönstes Fahrzeug wurde der Citroen 2 CV 6 (Henning und Marlies Nitsch, Munster) geehrt.