Dörverdener Seniorinnen sind fit und ehrgeizig

Von: Reike Raczkowski

Beim Vollball wird ein schwerer Medizinball möglichst weit geworfen. © NIemann

Die Dörverdenerinnen Ilse Paustian, Elisabeth Engbers, Karin Lührmann und Christa Fenzau zählen vermutlich zu den fittesten Senioren in der Gemeinde. Immerhin bringt es das Damenquartett zusammen auf 317 Lenze und ist zwischen 75 und 87 Jahre alt. Und ihres fortgeschrittenen Alters zum Trotz, legt jede der Damen noch jährlich ihr Sportabzeichen auf dem Dörverdener Sportplatz ab.

Dörverden –„Mens sana in corpore sano“ – das lateinische Sprichwort könnte nicht besser auf die vier Frauen passen. „Ein gesunder Geist steckt in einem gesunden Körper.“ Die vier sind allesamt deutlich über 70, treiben die unterschiedlichsten Sportarten im örtlichen Verein und sind topfit.

Die älteste der Damen-Riege ist Ilse Paustian. Sie hat kürzlich ihren 87. Geburtstag gefeiert, doch anzusehen ist ihr das nicht. Beim Sportabzeichen macht sie schon seit Jahrzehnten mit: 34 Prüfungen – überwiegend in Gold – hat sie mittlerweile abgelegt und das 35. bereits zur Hälfte geschafft. „Mein Ziel ist es solange mitzumachen, wie es geht“, sagt die fitte Rentnerin. Paustian, die früher eine begeisterte Ski-Alpin-Fahrerin war und die die Bretter erst 2018 in die Ecke gestellt hat („die schwarze Piste wurde mir zu gefährlich, aber die zwei anderen waren mir zu langweilig) schwimmt am liebsten die 200-Meter-Strecke in einem der umliegenden Freibäder, weil der 50-Meter-Sprint wegen einer Knieverletzung nicht mehr klappt.

Von Aquafitness bis Yoga

Aber sie macht wie die anderen Damen sowohl beim Stand-Weitsprung als auch beim Schlagball, Seilspringen, Walken oder beim fliegenden Radfahrstart eine gute Figur. Doch die Fitness des Quartetts in den verschiedenen Disziplinen kommt nicht von ungefähr. „Ohne Sport läuft bei uns gar nichts“ sind sie sich einig. „Ich habe vor 47 Jahren mein erstes Sportabzeichen gemacht und dann kein Jahr mehr ausgelassen“, berichtet die 75-jährige Karin Lührmann mit berechtigtem Stolz. Auch die gleichaltrige Elisabeth Engbers hat im Laufe der Jahre bereits um die 40 Prüfungen abgelegt, wofür sie wie Christa Fenzau, die beim letzten Trainingstermin verreist war, ausgezeichnet wurde. Und alle denken noch lange nicht ans Aufhören. „Wenn der Körper mitspielt, wollen wir noch ein paar Abzeichen machen“, erklären sie.

Was sie antreibt? „Die Freude am Sport.“ Und: „Sehen und austesten, was man noch kann.“ Bewegung sei schließlich Leben und mache ihnen Spaß. „Außerdem sind wir eine tolle Gruppe, die sich, wenn das mit dem Sportabzeichen wieder erledigt ist, reihum auch zum Grillen trifft“, fügt Engbers hinzu. Wenn sie den Sport nicht hätten, würde ihnen allen etwas fehlen. Sie treiben außerdem Wassergymnastik, Gymnastik oder Yoga, arbeiten bei schlechtem Wetter teils auch mit Trainingsgeräten oder es zieht sie hinaus in die Natur.

Termine für das Sportabzeichen

Aber wird es nicht langweilig, das Sportabzeichen so oft zu absolvieren? Für die Sportliebhaberinnen nicht, es sei immer eine Herausforderung, sagen sie. „Wir haben den Ehrgeiz, es immer noch ein bisschen besser zu schaffen“, meint Engbers. nie

Der TSV Dörverden plant auch in diesem Sommer Termine zur Annahme des Sportabzeichens: am heutigen Freitag, 14. Juli, vormittags von 10 bis 12 Uhr und Montag, 17. Juli, nachmittags von 16 bis 18 Uhr, treffen sich alle Interessierten auf dem Sportplatz am Sünderberg. Besonders Kinder ab sechs Jahren sind willkommen, die Aktion findet diesmal außerhalb des Ferienpassprogramms statt. Nähere Infos sind auf der Homepage www.tsv-doerverden.de eingestellt.