Obernoltes Puppen kehren nach Verden zurück

Teilen

Ein Kredit-Hai als Marionette. © Schuldt/Osterhagen

Eilert Obernolte war Künstler, Kunstlehrer - und ein begeisterter Marionetten-Bauer und -Spieler. Jetzt gibt es seine Stücke in Buchform.

Verden – Mehr als 30 Jahre hat der Verdener Künstler Eilert Obernolte als Kunsterzieher am Domgymnasium gewirkt. Viele Schülergenerationen hat er nicht nur für die Radierkunst, sondern auch für das Marionettenspiel begeistert. Posthum ist jetzt eine umfangreiche Sammlung mit zahlreichen Marionettenstücken aus dieser Zeit erschienen.

Für seine Radierungen ist der 2018 verstorbene Verdener Künstler weit über Verdens Stadtgrenzen hinaus bekannt. Neben der Druckgrafik hat ihn schon seit seinem Studium an der Kunsthochschule in Braunschweig in den 1970er-Jahren auch das Marionettentheater fasziniert. In den 1980er-Jahren gründete Obernolte zunächst in Achim, später am Verdener Domgymnasium eine Marionetten-Arbeitsgemeinschaft. So konnte er gut drei Jahrzehnt lang auch zahlreiche Schülergenerationen mit seiner Begeisterung anstecken. Schon früh stellten sich erste Erfolge ein, etwa im bundesweiten Wettbewerb um den Fritz-Wortelmann-Preis der Stadt Bochum.

Beeindruckende Anzahl an eigens erschaffenen Puppen

Zahlreiche Stücke entstanden und wurden aufgeführt, mit einer beeindruckenden Anzahl von eigens dafür geschaffenen Puppen. Neben der wiederkehrenden Rolle der Oberschwester Gerda (später auch Helga), dem Kunstkritiker, der Prinzessin und der Seejungfrau im Paillettenkleid findet sich auch allerlei Prominenz: so etwa Elvis, das Phantom der Oper, Sherlock Holmes und die Generalsekretäre Honecker und Gorbatschow. Zur musikalischen Fraktion gehören unter anderem Dirigent, Gitarrist, Klavierspieler, Trompeter und Schlagzeuger. Außerdem wurden zahlreiche Tiere gebaut, darunter Hai, Krake, Krokodil, Maus, Muscheln und sogar ein Pferd.

Immer dabei: Hausmeister Hans-Hermann Dreyers. © Privat

Schon zu Lebzeiten hat Eilert Obernolte halb im Ernst, halb im Scherz gesagt, er müsse seine Puppenstücke irgendwann einmal als Buch veröffentlichen. Leider ist aus „irgendwann einmal“ dann nichts mehr geworden.

Zwölf Stücke und jede Menge Fotografien

Nach seinem Tod fand aber seine Lebensgefährtin Anke Heinrich einen Aktenordner, in dem er allerlei Stücke der Marionetten-AG des Domgymnasiums gesammelt hatte. Arne Schuldt und Ole Osterhagen, beide Abiturienten des Jahrgangs 1999 am Domgymnasium, haben diese Sammlung aus Nachlass ihres Lehrers nun für die Veröffentlichung bearbeitet und so doch noch Eilert Obernoltes Buch erschaffen. Arne Schuldt berichtet in einem Pressetext: „Dank tatkräftiger Unterstützung durch den Verein Ehemaliger Verdener Domgymnasiasten konnten wir weitere, im Ordner fehlende Stücke auffinden.“ So beinhaltet das Buch nun auf 240 Seiten die Dialoge von zwölf Marionettenstücken, darunter den titelgebenden „Aufstand der Puppen“. Illustriert ist die Sammlung mit zahlreichen Aufnahmen der Marionetten. Viele davon haben die beiden Herausgeber extra für das Buch neu fotografiert.

Der Kunstkritiker. © Privat

Geleitwort von Detlef Wutschik, dem Menschen hinter Werner Momsen

Das Geleitwort zum Buch hat Detlef Wutschik beigesteuert, den Obernolte schon in seiner Zeit am Achimer Gymnasium mit dem Puppenfieber infiziert hatte. Er beschreibt den starken Einfluss des Kunstlehrers auf seinen Schüler: Detlef Wutschik hat im Puppenspiel seinen Traumberuf gefunden und ist heute mit seiner Klappmaul-Handpuppe Werner Momsen in ganz Norddeutschland und darüber hinaus bekannt.

Die Einleitung mit einem Gesamtabriss über die Entwicklung der Marionetten-AG stammt von Hans-Hermann Dreyers, seines Zeichens Puppen-Hausmeister des Domgymnasiums. Die wohl bekannteste Marionette des Ensembles entstand schon früh und hatte in fast jedem Stück der Arbeitsgemeinschaft ihren Auftritt.

Auch wenn Eilert Obernolte selbst diese Würdigung seines Theaterschaffens nicht mehr miterleben durfte, so erinnert sie alle Beteiligten an die Marionetten-AG und ihre legendären Aufführungen. Das Buch zeigt über das in unzähligen Radierungen festgehaltene künstlerische Schaffen hinaus weitere Facetten von Obernoltes Kreativität und Witz.

Jetzt als Buch: das Marionettentheater am Domgymnasium Verden von Eilert Obernolte. © Picasa

Das Buch „Der Aufstand der Puppen – Marionettentheater am Domgymnasium Verden“ ist im Hamburger Verlag Tredition erschienen. Als Book on Demand ist es mit einem festen Einband für 16 Euro im Buchhandel erhältlich. „Da das Buch erst auf Bestellung gedruckt wird, kann die Lieferzeit ein bis zwei Wochen betragen. Als Weihnachtsgeschenk für alle Marionettenfreunde sollte es also früh genug bestellt werden“, erklärt Herausgeber Ole Osterhagen.