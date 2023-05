Nur wenige junge Aale kommen im Landkreis Verden durch

Teilen

Einige Tausend kleine Farmaale werden von Christian Dunker und Volker Wandrei vom Fischereiverein Achim unterhalb der Ueser Brücke in der Weser ausgesetzt. © sp

Zur Bestandssicherung für die gefährdete Art wurden rund 290 000 Farmaale entlang der Weser von Vertretern der Angelvereine ausgesetzt.

Landkreis – Um die vorherige Jahrhundertwende war die Weser noch ein Lachsfluss. Dieser Edelfisch ist verschwunden. Die Weser und ihre Nebenflüsse waren auch ein Aalrevier. Ältere werden sich noch gut an die Zeit erinnern, in denen die schlangenartigen Geschöpfe in Massen die heimischen Gewässer bevölkerten. Auch das ist Geschichte. Der Bestand ist massiv gesunken, was auf Umwelteinflüsse und Flussverbauungen zurückzuführen ist. Genau aus diesem Grund führen die Angelvereine entlang der Weser, von Dörverden bis Bremen (Pachtgemeinschaft Weser IV), alljährlich Besatzmaßnahmen zur Bestandssicherung dieser gefährdeten Art durch.

Am Samstag wurden rund 290 000 Farmaale in die mittlerweile halbwegs sauberen Fluten entlassen. „Wir hoffen, dass in einigen Jahren ein Effekt spürbar ist und ein kleiner Teil des Nachwuchs der jetzt zweijährigen, kleinen Aale den Weg zurück in die Weser und ihre Nebengewässer findet“, erklärt Dr. Joachim Heine vom Fischereiverein Thedinghausen.

Eine lange Wanderung nach Florida und zurück an europäische Küsten

Vorerst müssen die ausgesetzten Jungaale erst einmal wachsen, denn noch sind sie jeweils nur rund vier Gramm schwer. Nach sieben, acht oder vielleicht auch 15 Jahren machen sich die erwachsenen Tiere, die überlebt haben, auf die Tausende Kilometer lange Wanderung durch den Atlantik in die Sargasso-See vor der Küste Floridas, um abzulaichen. Die „Alten“ sterben. Die klitzekleinen Aallarven machen sich auf den „Heimweg“ und landen als Glasaale mit Hilfe des Golfstroms an den europäischen Küsten. Einige ziehen, falls möglich, die Flüsse hinauf. Ein Teil wird jedoch bereits vor der Küste Frankreichs abgefischt, wovon wiederum ein Teil in speziellen Aufzuchtstationen „gemästet“ wird, um als Farmaale europaweit für Besatzmaßnahmen verteilt zu werden.

Rund 6 000 junge Aale befinden sich in diesem Behälter auf einer Waage. sp © sp

So geschehen in Verden-Eißel an der Panzerstraße am Zusammenfluss von Weser und Aller sowie in Achim unterhalb der Ueser Brücke. „Wir hoffen, durch diese Maßnahme den hiesigen Aalbestand langfristig vergrößern und stabilisieren zu können“, erläutert Gerd Schröder, Vorsitzender der Weser- und Aller-Fischereigenossenschaft Verden. „Das Überwinden der Sperrwerke – in beide Richtungen – überleben nicht alle Aale, und die kleinen Jungtiere sind natürlich auch ein Leckerbissen für andere Fische.“

Angeliefert und ausgesetzt

Die Farmaale wurden von einer Spezialfirma per Lkw in Containern angeliefert und in einem Wasserbad in überdimensionalen Plastiktüten mit eigens zugeführtem Sauerstoff schonend an Vertreter der Angelvereine übergeben. Diese transportierten die lebendige Fracht in die Heimatreviere, beispielsweise Aller, Blender See oder Eyter, um sie umgehend auszusetzen.

Zusammen mit einer bereits vor Wochen durchgeführten Maßnahme wurden in diesem Jahr rund 600 000 Glas- oder Farmaale ausgesetzt. Die jetzige Aktion kostete rund 108 000 Euro, wobei vom Niedersächsischen Landesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit 60 Prozent übernommen wurden. Die Restsumme tragen die Angelvereine und Berufsfischer Janke, Dörverden.