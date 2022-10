Noch einmal Kunstrasen in Verden: Keine Mehrheit für „ökologische Bedenken“

Im Winter nicht für den Sport zu gebrauchen: die Rasenfläche am Saumurplatz. Dort soll nun ein zweiter Kunstrasenplatz entstehen. Auf Antrag der Jugendherberge und des FC Verden 04. Ob es mit der Umsetzung im Jahr 2024 klappt, steht und fällt jedoch mit dem Ergebnis der Haushaltsberatungen. © Preuß

Verden – Am Saumurplatz soll 2024 ein zweiter Kunstrasenplatz entstehen. Mit Sicherheit, ginge es allein nach SPD-Ratsherr Umut Ünlü. Wenn der Haushalt es hergibt, schränkte Anja König (CDU) ein. „Aber dafür brauchen wir einen Sachbeschluss“, machte Bürgermeister Lutz Brockmann den Mitgliedern des Stadtrates am Dienstagabend die Vorgehensweise klar.

Die Mehrheit des Gremiums folgte dem. Doch es gab auch Gegenstimmen und Enthaltungen quer durch alle Lager. Am Thema Allwetterplatz schieden sich die Geister.

Schon im Sportausschuss war intensiv darüber diskutiert worden (wir berichteten). Hier war es vor allem um die Frage der Gleichbehandlung der Verdener Sportvereine gegangen. Im Rat kreiste die Diskussion um andere Themen. Während die einen ihr Augenmerk vor allem auf die Sportförderung legten, betrachteten die anderen einen Kunstrasen als nicht mehr zeitgemäß.

Alina Ludas (Grüne) äußerte „ökologische Bedenken“, denn „Rasen ist auch Klimaschutz“. Sonja Toaspern (Linke) verurteilte die „Riesenmengen an Plastik und Kunststoff“ und meinte, in Verden könne im Winter genug Sport getrieben werden.

Durch die Schaffung eines weiteren Allwetterplatzes würden gegebenenfalls Hallenzeiten frei, davon könnten andere Vereine profitieren, hielt Annika Listner (FDP) dagegen. Und Carsten Hauschild schwante gar, die Vereine würden kaputtgehen oder zumindest abwandern, würde dieser Platz nicht gebaut.

Anlass für die Diskussion war der gemeinsame Antrag des FC Verden 04 und der Jugendherberge auf das Anlegen eines zweiten Allwetterplatzes, dort wo jetzt noch auf Rasen trainiert wird. Der daneben liegende erste, 2012 eingeweiht, sei so ausgebucht, dass der Fußballverein keine weiteren Spieler mehr aufnehmen könne; auch die Kapazitäten der als Sport-Jugendherberge ausgeflaggten Einrichtung seien in dieser Hinsicht „mehr als ausgeschöpft“.

650 000 Euro Baukosten sind für den Platz veranschlagt. An den Abschreibungen würden sich die Antragssteller über zehn Jahre hinweg beteiligen, laut Ratsbeschluss mit jeweils 7 800 Euro pro Jahr. Und um auch andere in den Genuss des Kunstrasenplatzes kommen zu lassen, müssen Jugendherberge und FC Verden anderen Vereinen der AVS sowie Schulen, Kitas und sozialen Einrichtungen anteilig Nutzungszeiten zur Verfügung stellen, so die Bedingung. Nun werden die Haushaltsberatungen im Dezember ergeben, ob die Umsetzung 2024 erfolgen kann.

Gingen die Meinungen in Sachen Kunstrasen weit auseinander, so herrschte bei den weiteren Beschlüssen weitestgehend Einigkeit.

Der ovale Kreisverkehr

Einstimmig fasste der Rat den Ausbaubeschluss zum Kreisverkehr am Knotenpunkt Eitzer Straße/Grüne Straße/Andreaswall. Geschätzte Gesamtkosten: rund 1,7 Millionen Euro. Der innerstädtische Verkehrsfluss soll dadurch verbessert und die Zufahrt zur Aller-Weser-Klinik optimiert werden. Die Umsetzung soll ab 2024 beginnen. Bis dahin sollte ein „Übergangsverkehrskonzept“ erstellt werden, forderte Lars Brennecke (CDU) eine weiträumige Umgehung während der Bauphase. Fraktionskollege Sven Sottorff indes forderte, nach Fertigstellung dort keinen Lkw-Durchgangsverkehr mehr zuzulassen. Er befürchtete, dass unerfahrene Brummi-Lenker in dem ovalen Kreisel steckenbleiben und alles blockieren könnten.

Johanniswall

Nach langen Debatten soll nun endlich etwas passieren am Johanniswall. Jedenfalls gibt es einen einstimmig gefassten Grundsatzbeschluss, nach dem an der Westseite der viel befahrenen Straße sowohl ein Geh- als auch ein Zwei-Richtungs-Radweg entstehen soll. Auch die Verlegung des Mahnmals in Höhe des Amtsgerichtes ist Bestandteil des Vorhabens. Für eine konkrete Planung sollen 50 000 Euro in den Haushalt eingestellt werden, plus weitere 50 000 Euro als Reserve.

Was immer dieser Entwurf enthält: Als traditionelle Veranstaltungsfläche der Verdener Domweih soll der Johanniswall erhalten bleiben. Daran wird auch das Pflanzen von 24 Bäumen zwischen Nordertor und Landgericht nichts ändern.

Hatte Marktmeister Patrick Düsselbach Ende August im Fachausschuss noch befürchtet, dass dadurch Fläche für ein großes Fahrgeschäft verloren gehe, ist nun durch Umplanung des Festaufbaus und den Wegfall eines Baum-Standortes eine Lösung gefunden. Die Bäume können kommen, und das wohl noch in diesem Jahr.

500 neue Bäume

Eine schnelle Umsetzung wünschte sich Johanna König (Grüne) für den Plan, zwischen 2023 und 2027 mindestens 500 zusätzliche Straßenbäume zum Schutz vor sommerlicher Hitze zu pflanzen. „Wir müssen starten, und zwar diesen Winter“, so König. Bei der Auswahl der Standorte setzte sie auf die Ortskenntnisse der Betriebshof-Mitarbeiter. Zuvor hatte Lars Brennecke kritisiert, das Konzept sei nicht genügend ausgearbeitet, sowohl die Flächen als auch das Personal für die Baumpflege betreffend.

Schließlich stimmten alle für Anpflanzung und die Vergrößerung vorhandener Baumbeete. Auch die Schaffung von zwei zusätzlichen Stellen beim Betriebshof fand eine Mehrheit, bei Enthaltung von CDU und FDP.

Campus-Wettbewerb

Einigkeit herrschte dann wieder beim pädagogischen Freiflächenkonzept für die Campus-Oberschule. Wie der Mix aus Schulhof und Stadtteil-Park konkret aussehen kann, wird über einen Wettbewerb ermittelt. Dieser wird auch den Umbau der Schulgebäude zum Inhalt haben. kp