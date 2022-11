Ninja löst Polizeieinsatz an A27 aus: Beamte finden Samuraischwert

Von: Bjarne Kommnick

Ein als Ninja verkleideter Mann hat an einer Autobahnraststätte bei Langwedel für einen Polizeieinsatz gesorgt. Sogar ein Samuraischwert hatte er dabei.

Hannover – Kurioser Einsatz für die Autobahnpolizei in Langwedel im Landkreis Verden in Niedersachsen. Auf der Goldbach-Raststätte an der A27 wollte am Sonntag, 5. November 2022, ein 20-jähriger Mann mit Judoanzug und Sturmhaube einen Kaffee kaufen, wie die Polizei mitteilte.

Mann gibt sich als Ninja aus – Polizei findet Samuraischwert

Zeugen hätten darauf hin die Polizei gerufen. Der 20-jährige Mann erklärte laut Angaben der Autobahnpolizei Langwedel, dass er schon seit Jahren ein Ninja sei. Bei einer Durchsuchung des Fahrzeuges des Mannes auf dem Rastplatz an der A27 hätten die Beamtinnen und Beamten dann sogar ein Samuraischwert und bearbeitete Autokennzeichen entdeckt, so die Polizei in einer Mitteilung.

Die Waffe hätten die Beamtinnen und Beamten der Polizei beschlagnahmt, heißt es weiter. Nun werde gegen den Mann aufgrund eines Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt und in Bezug auf die Autokennzeichen aufgrund von Urkundenfälschung. Erst am Samstag, 5. November 2022, wurde die Beamten zu einem „speziellen“ Einsatz in Oldenburg gerufen, wo 70 Leuten die Polizei mit Steinen und Flaschen beworfen haben.