Fünf putzige Grauwolfwelpen in Barme geboren

Von: Christel Niemann

Schon ganz mutig sind die Welpen. © Niemann

Nachwuchs im Wolfcenter in Dörverden: Wolfsfähe Finja hat fünf gesunde Welpen zur Welt gebracht und mit etwas Glück und Geduld können Besucher die Jungtiere bereits vor Ort bewundern.

Dörverden –Am Mittwoch, 17. Mai, hat Finja die Welpen zur Welt gebracht, die ihre ersten Lebenswochen – typisch für heranwachsende Wölfe – größtenteils und vom Publikum zunächst noch abgeschirmt in zwei Wurfhöhlen im Gehege verbracht haben. Und zwar zusammen mit Mama Finja und Papa Milan. Doch mittlerweile erobert das Quintett tapsend seine Umgebung und Besucher haben immer häufiger Gelegenheit, die kleinen Herumtreiber zu beobachten.

„Die Welpen sind natürlich noch vorsichtig und müssen sich erst einmal an die Umgebungsgeräusche und an die Besucher gewöhnen. Sie sind aber bereits sehr neugierig und gehen immer öfter und zunehmend auch mutiger auf Erkundungstour durch ihr Zuhause“, erzählt Christina Fass vom Wolfcenter. Anfangs, so Fass, hätten die Welpen ihre Ausflüge auf die unmittelbare Umgebung ihrer Höhle konzentriert. Aktuell sechs Wochen alt, trauten sie sich bereits immer mehr und zögen, immer unter den wachsamen Augen der Eltern, weitere Kreise. Überhaupt beschreibt Fass die Eltern – es ist ihr erster Nachwuchs – als sehr fürsorglich. „Die machen das wirklich ganz wunderbar.“ Dabei war Elternglück für Finja und Milan zunächst gar nicht vorgesehen. Finja wurde, wie allen Wolfsfähen seit Eröffnung des Wolfcenters, die Antibabypille nach einem bestimmten Rhythmus im Winter täglich verabreicht, um verlässlich die Verhütung zu bewirken.

Fass: „Als es im vergangenen Herbst seitens des sächsischen Landesforsten Wildparks in Moritzburg eine Anfrage auf europäische Grauwolfwelpen gab und sich Frank beim Besuch des Wildparks überaus angetan zeigte, haben wir uns entschieden, die Berufskollegen in Sachsen in ihrem Wunsch nach Welpen zu unterstützen.“

Antibabypille abgesetzt

Dabei sei es durchaus fraglich gewesen, ob es durch das Unterlassen der Pillenvergabe auch automatisch zur Verpaarung der beiden Grauwölfe kommen würde. Doch schon Wochen später hätten sie den Eindruck gehabt, dass die Fähe etwas runder am Bauch geworden sei. Auf diese Mutmaßungen seien dann schnell konkrete Hinweise gefolgt. „Finja wurde deutlich dicker, sie fing an, im Gehege eine Wurfhöhle zu graben und zupfte sich, wie bei Wölfen üblich – das Haar um die Zitzen heraus. „Mit einer Infrarot-Kamera und mehreren Fotofallen konnten wir dann viel Bildmaterial einfangen und ohne die Wölfe zu stören genau miterleben was passiert“, so Christina Fass.

Die Welpen machen natürlich sehr viel Freude, doch lange wird die Wolfsfamilie nicht zusammenbleiben. Bereits im Alter von vier Monaten, also Mitte August, wird das Welpen-Quintett in sein neues Zuhause in Moritzburg umziehen, wo bereits ein sehr schönes Gehege mit einer großen Aussichtsplattform auf die Kleinen wartet. „Es ist eine wunderbare Anlage, flankiert von einer beeindruckenden Indoor-Ausstellung, mit Panzerglas als direktem Zaunbestanteil, sodass die Wölfe auf Augenhöhe aus nächster Nähe im Gehege beobachtet werden können.“ Wer die kleine Meute wohnortnah erleben möchte, sollte sich folglich sputen und möglichst zeitnah das Wolfcenter in Dörverden-Barme besuchen.