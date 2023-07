Neuer Wald, neue Pilze? Nabu Kirchlinteln lädt Experten ein

Von: Reike Raczkowski

Fomes Fomentarius, der Zunderschwamm, ist alles andere als ein Exot. Man sieht den Baumpilz, der vornehmlich abgestorbenes Holz, am liebsten von Laubbäumen, besiedelt, in dieser Region häufiger. Wie wird der Zunderschwamm mit dem Klimawandel umgehen? © Jörg Albers

Klimawandel im Ökosystem: Was bedeutet es für den Wald, die Bäume und die Pilze, wenn es heißer und trockener wird? Der Nabu Kirchlinteln sucht Antworten.

Kirchlinteln – Das Klima verändert sich und das wirkt sich bekanntlich auch auf die Wälder aus. Bäume, die mit den neuen Bedingungen nicht zurechtkommen, werden nach und nach abgelöst von solchen, von denen die Waldbesitzer hoffen, dass diese auch mit Hitze und längeren Trockenperioden zurechtkommen. Aber – was bedeutet das für die heimischen Pilze vom Apfeltäubling bis zum Zunderschwamm? Und was kann eine Veränderung des eng vernetzten Ökosystems Wald langfristig bedeuten? Wichtige Fragen, auf die es bis heute keine eindeutigen Antworten gibt. Der Kirchlintler Nabu möchte sich dem Thema aber annähern und lädt deswegen Waldbesitzer und andere Interessierte für Samstag zu einer Fach-Exkursion mit Experten ein, die unter dem Motto „Neuer Wald? Neue Pilze?“ steht.

Lassen sich Waldschäden anhand von Pilzen erkennen?

„Auf einer Pilzexkursion im vergangenen Herbst haben wir uns die Frage gestellt, ob sich die Zusammensetzung der Pilzarten wegen des Klimawandels verändern wird“, berichtet Bettina Bielefeld vom Kirchlintler Nabu. „Dabei sind viele weitere Fragen aufgekommen.“ Was verraten Pilze über den Zustand von Bäumen? Welche Zusammenhänge bestehen im Ökosystem Wald zwischen Pilzen und Bäumen? Symbiose/Mykorrhiza? Folgezersetzer/Saprobionten? Zukunftsfähiger Waldbau? Lassen sich Waldschäden anhand von Pilzen erkennen? Verschieben sich die Pilzarten mit dem Klima oder den heimischen und nicht heimischen Baumarten?

Ein hoch spannendes Thema, findet auch der hiesige Revierförster Michael Müller. „Nehmen wir nur die Fichte, die wird sich auch weiterhin nach und nach aus unseren Wäldern verabschieden, sie kommt mit der Witterung nicht klar und auch die Buchen sind belastet“, so der Waldexperte. „Was bedeutet das nun für die Pilze, die sich auf diese Baumarten spezialisiert haben? Und welche Pilze können dieses neue Klima mit längeren Vegetationszeiten und höheren Temperaturen für sich nutzen?“ Viele Pilze seien ausgesprochen wertvoll für das Ökosystem Wald, sie verbesserten die Lebensbedingungen für die Bäume nach einem ausgesprochen komplexen System. Wenn nun verstärkt nicht heimische Baumarten wie Douglasien oder Roteichen in den Waldbau kämen, würden diese dann ihre symbiotischen Partner mitbringen?

Pilzexperte Jörg Albers ist mit von der Partie

Zumindest ein wenig Erhellung in das Thema bringen kann sicherlich der Pilzexperte Jörg Albers, der am Samstag mit von der Partie ist. Er weiß, was es bedeutet, wenn sich der Zunderschwamm ausbreitet und auch, welche Baumarten dem Pilz besonders gut gefallen – und ob der Wurzelschwamm von den aktuellen Veränderungen im Wald profitiert.

Jörg Albers wird mit den Teilnehmern durch den Kirchlintler Stüh gehen und dort nach Spuren des Klimawandels fahnden. Welche Arten von Pilzen in welchem Wald in welcher Menge wachsen, sei auch ein Anzeiger, wie gut es einem Wald geht, so Albers. „Pauschal kann man vielleicht sagen, dass eine große Vielfalt von symbiontischen Pilzen in einem Wald ein gutes Zeichen ist.“

Speisepilze sind nur die Spitze des Eisberges

Interessant werde der Waldausflug auf jeden Fall, ist Förster Müller überzeugt: „Herr Albers bringt fundierte Kenntnisse mit, auch über Pilze, die man nicht so auf der Rechnung hat. Denn der Wald ist voll von ihnen. Die bekannten Speisepilze, die wir so wahrnehmen, sind wirklich nur die Spitze des Eisberges. Nach einer früheren Exkursion mit Herrn Albers dachte ich mal, ich müsse jetzt immer aufpassen, wo ich hintrete, weil mir auf einmal klar wurde, dass die Pilze nahezu überall sind“, so der Förster lachend.

Treffpunkt zur Fachexkursion „Neuer Wald? Neue Pilze?“ ist am Samstag, 8. Juli, 10 Uhr, zur gemeinsamen Weiterfahrt am Rathaus Kirchlinteln. Teilnehmer haben die Gelegenheit, bereits bei ihrer Anmeldung Fragen an die Experten zu richten, die sie gerne beantwortet wissen wollen. Die Veranstaltung dauert circa 2,5 Stunden und die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Anmeldung an bettina.bielefeld@nabu-verden.de, Kosten 15 Euro, Nabumitglieder zahlen zwölf Euro.