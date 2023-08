Neuer Caterer, neues System, mehr Snacks für die Oberschule am Lindhoop in Kirchlinteln

Gekocht wird ab September immer noch in der Mensa, allerdings nur noch für Kindergärten, Hort und Lebenshilfe. Die Schüler werden künftig von einem Caterer beliefert. © Leeske

Kirchlinteln – Der Gemeinderat hatte im März den Weg für ein neues Mensa-Konzept an der Oberschule in Kirchlinteln geebnet. Verschiedene Gründe haben die Gemeindeverwaltung und die Schule dazu bewogen, das bisherige Mensakonzept genau unter die Lupe zu nehmen (wir berichteten). Die Belastung des eigenen Mensa-Personals aufgrund der steigenden Kinderzahlen sowie der Wunsch nach Ausweitung der Menüauswahl für die Schüler waren nur zwei der Herausforderungen, die bei der Überarbeitung der Konzeption bedacht wurden, schreibt die Gemeindeverwaltung in einer Pressemitteilung.

Die Gemeinde freut sich, ab September durch einen externen Caterer die Schüler mit täglich frisch gekochtem Essen beliefern zu können. „Die Wünsche von täglich mindestens zwei verschiedenen Gerichten zur Auswahl sowie die direkte Abrechnung mit den Eltern und Erziehungsberechtigten auf Guthabenbasis kann durch den Caterer angeboten werden“, freut sich Katharina Cordes von der Gemeindeverwaltung, den Wünschen entgegenkommen zu können. Die Gemeinde unterstützt den Preis für das Mittagessen, indem Kosten für das eigene Personal oder für die Räumlichkeiten wie Energie- oder Reinigungskosten nicht umgelegt werden.

Am Dienstag Info-Veranstaltung

Alle Schüler sowie Eltern und Erziehungsberechtigte wurden zu Beginn der Sommerferien per Mail über die Veränderung und das Anmeldeprozedere informiert. Am Dienstag, 22. August, findet zudem in der Mensa der Oberschule für alle potenziellen Essensteilnehmer eine Infoveranstaltung statt. Die Firma Meyer Menü führt hier noch einmal durch das Anmelde- und Bestellverfahren und steht für Fragen zur Verfügung.

Durch die Entlastung des Mensa-Personals, das weiterhin für die Kindergärten und den Hort sowie für die Lebenshilfe kochen wird, kann eine Erweiterung des Kiosk-angebotes um frisch belegte Brötchen, Sandwiches und vieles mehr erfolgen. „Der Kiosk soll gute Snackalternativen für die Pausen bieten und war ausdrücklicher Wunsch der Schule“, berichtet Katharina Cordes abschließend.