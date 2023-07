Naherholung in Verden erstmals zum Nulltarif

Von: Heinrich Kracke

Autos dürfen schon lange nicht mehr durch: gleich hinter den Berufsbildenden Schulen beginnt das geplante Naherholungsgebiet Neumühlen. © Wienken

Verden – Zur einen Seite breiten sich die Berufsbildenden Schulen aus, eine nächste Flanke wird markiert vom Neubaugebiet Neumühlen und ganz in der Ferne liegt fast nicht sichtbar, aber deutlich hörbar die Autobahntrasse. Fast wäre die Feldmark zwischen Dauelsen und Scharnhorst sogar schon in ein Naherholungsgebiet umgewandelt. Grüne und SPD hatten die Pläne forciert, rund 20 000 Euro standen für zwei Jahre schon zur Debatte. Jetzt kommt doch noch einmal Bewegung in die Angelegenheit. Es wird ein Naherholungs-Gebiet, so viel steht fest, aber es könnte das erste Naherholungsgebiet der Region werden, das gar nichts kostet. Und: Wie eine Anfrage zeigt, sind die Landwirte anders als bei den ursprünglichen Plänen nicht mal skeptisch. Im Gegenteil. „Damit liefe zumindest bei mir die Stadt Verden offene Türen ein“, sagt Kreislandwirt Jörn Ehlers (Holtum-Geest).

Der jüngste Vorstoß geht auf einen Antrag der CDU zurück. „Wir haben mit Anliegern gesprochen, mit Landwirten, deren Flächen betroffen wären“, sagt Fraktionschef Jens Richter. Ein Konzept sei erarbeitet worden. Ausgangspunkt war die Frage von Agrariern, warum sie ihre Äcker und Wiesen zur Verfügung stellen sollten, oder ob sie die Hecken und Bäume nicht in Eigenregie pflanzen könnten und dann Eigentümer der Flächen bleiben. Über EU-Gelder ließe sich eine solche Maßnahme sogar finanzieren.

Völlig ins Leere dürften diese Vorstellungen nicht laufen. „Mit den ursprünglichen Ideen hätte ich meine Schwierigkeit gehabt“, sagt Kreislandwirt Ehlers. „Da werden schwarze Dächer ins Neubaugebiet gesetzt und dunkle Häuser, dann wundern sich Eigentümer und Verwaltung, dass sich das ganze Gebiet klimatechnisch aufheizt, und am Ende hätten wir Landwirte wieder Flächen hergeben sollen, damit alles irgendwie doch noch in Einklang zu bringen ist. So ist es schon häufiger geschehen, und so kann es nicht weitergehen.“

Nein, sagt Ehlers, er könne sich ein Engagement der Landwirte durchaus vorstellen, wohlgemerkt: der Landwirte, und zwar so, dass deren Flächen nicht durch die Kommune zweckentfremdet würden. „Bäume pflanzen, vielleicht eine Hecke setzen, das ist in unserem Sinne. Dafür stehen inzwischen EU-Mittel bereit.“ Auch eine der Neuerungen bei der europäischen Landwirtschafts-Förderung habe womöglich auf Neumühlener Terrain eine Berechtigung. „Flächen sollen stillgelegt und dann zu Blühflächen umfunktioniert werden. Auch das macht beispielsweise Sinn am Rande der Neubaugebiete.“

Aber noch befinden sich die Naherholungspläne zum Nulltarif im Anfangsstadium. Die Stadt Verden kündigte an, das Gespräch mit Grund-Eigentümern zu suchen. Er werde in den Dialog mit dem Kreislandwirt, aber auch mit Ortslandwirt Frank Meyer treten, sagte der Umweltbeauftragte Bernd Kiefer.

Völlig unkonkret sind die Vorstellungen nicht. Er habe schon mal Möglichkeiten für einen Rundweg ausgelotet. Ein kürzerer Spaziergang gehe immer. Ein mittlerer allerdings nicht. „Es fehlt ein Weg entlang der Autobahn.“ Ein längerer beispielsweise über fünf Kilometer führe unter der Autobahn hindurch bis fast zum Waller Bahnhof, ehe auf dem Rückweg erneut die Autobahn unterquert werden müsse. Um wirklich Bäume zu pflanzen, bräuchte es Wege von mindestens zehn Metern Breite. „Diese Gegebenheiten finden wir nur auf einem kurzen Stück vor“, so Kiefer. Eine Hecke könne er sich vor allem direkt an der Autobahn vorstellen. „Das wäre eine Art zusätzlicher Lärmschutz.“

In der Politik fanden dieses Vorhaben durchaus Anklang. „Das hätte den Vorteil, es entstehen keine Pflanzkosten und später keine Pflegekosten“, sagte Richter. Auch die Grünen gehen mit, weitgehend jedenfalls. „Eine elegante Lösung, wenn es gelingt, die Landwirte mit ins Boot zu holen“, sagte Sven Ommen (Grüne). Gelinge es allerdings nicht, müsse Plan B in die Tat umgesetzt werden, und das sei ein städtisches Engagement in diesem Bereich. Gleichzeitig könne es nicht schaden, zusätzlich zu den Landwirten auch Naturschutzverbände und Anlieger aus den Neubaugebieten in die Planungen einzubeziehen.

Vor allem die angrenzenden Neubaugebiete, die in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten fast schon explosionsartig gewachsen sind, dürften von der sich anbahnenden Entscheidung profitieren. In den neuen Wohngebieten Neumühlen und Stuhkamp leben inzwischen über 2200 Menschen. Nicht nur die sind in der Feldmark unterwegs, auch die Verdener Bevölkerung dränge in die Bereiche, darunter Kinder, die ihren Drachen steigen lassen, und Hundebesitzer, die ihre Tiere dort auch mal frei laufen lassen dürften.

Nur einen Katzensprung von der Naherholung entfernt liegt das Baugebiet Neumühlen mit inzwischen 2200 Einwohnern. © Wienken