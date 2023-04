Nach Hackerangriff: 49-Euro-Ticket gibt‘s beim GVH erst zum 1. Juni

In Hannover

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Fabian Raddatz schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Nach einem Hackerangriff wird der Verkauf des 49-Euro-Tickets beim Großraumverkehr Hannover (GVH) voraussichtlich erst zum 1. Juni möglich sein.

Hannover – Nach einem Hackerangriff gibt es das 49-Euro-Ticket gibt‘s beim Großraumverkehr Hannover (GVH) erst zum 1. Juni. Die technisch notwendige Vorlaufzeit zum Start des Tickets am 1. Mai werde nicht mehr ausreichen, teilte das Unternehmen Regiobus am Donnerstag mit, das mit weiteren Anbietern im GVH organisiert ist. Auf der Internetseite des GVH wurde ebenfalls über diesen Schritt informiert.

+ Ob der Hackerangriff mit der bundesweiten Welle an Cyberattacken zusammenhängt, ist unklar. © Sebastian Gollnow/dpa/Illustration

Wer das Deutschlandticket ab dem 1. Mai nutzen möchte, kann die Bestellung trotzdem durchführen, hieß es in der Mitteilung. Dies sei dank einer Kooperation mit dem Verkehrsverbund Bremen/Niedersachsen (VBN) über die „FahrPlaner-App“ möglich. Das 49-Euro-Ticket kann beispielsweise auch bei der Deutschen Bahn gekauft werden.

49-Euro-Ticket gibt‘s beim GVH erst zum 1. Juni: Waren es russische Hacker?

Wegen des Hackerangriffs hatte der GVH den Vorverkauf für das bundesweite Ticket für den Nah- und Regionalverkehr am Montag einstellen müssen. Angegriffen wurde nach GVH-Angaben ein Verkehrsbetrieb, der im Auftrag die Kundenverwaltung für den Verkehrsverbund erledigt.

Ob die Hackerattacke in Hannover mit den bundesweiten Cyberangriffen zusammenhängen, ist unklar. Diese hatten in mehreren Bundesländern Internetseiten von öffentlichen Stellen lahmgelegt. In Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern waren am Dienstag zeitweise unter anderem die Webseiten von Ministerien nicht erreichbar, in Niedersachsen waren Internetseiten der Polizei betroffen. (far/dpa)

Rubriklistenbild: © Sebastian Gollnow/dpa/Illustration