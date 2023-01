Nach Fusion der Masterrind mit französischem Partner führend in Europa

Der Bronzebulle wirft einen langen Schatten am Sitz der Masterrind GmbH in Verden. © Klee

Verden – Der Konzentrationsprozess in der Rinderzucht hält an. Kaum ist der Jahreswechsel vorbei, meldet die in Verden ansässige Rinderzucht- und Vermarktungs-Organisation Masterrind den nächsten Schritt: Der Start der Zusammenarbeit mit französischen Kollegen der Innoval in der europäischen Rinderzuchtgenossenschaft Synetics mit 37 000 Mitgliedern. „Der Zusammenschluss wird die bestehenden Standorte der Unternehmen, in Verden und in Frankreich stärken“, teilte Geschäftsführer Josef Pott auf Anfrage mit.

Den Blick nach Frankreich hat die mittlerweile in weiten Teilen der Bundesrepublik agierende Zuchtorganisation Masterrind schon eine ganze Weile gewendet. Erst zwei Jahre ist es her, dass der Fusionsprozess von Masterrind, der französischen Evolution und dem skandinavischen Viking Genetics zu „Arcowin“ scheiterte. Mit dem Zuchtunternehmen Evolution zusammen soll die gemeinsame, internationale Spermavermarktung unter dem Namen „Synetics“ aussichtsreicher werden. Weltweit vermarktet die Gruppe immerhin acht Millionen Portionen Rindersamen. So sei mit Synetics die führende Organisation in Europa entstanden, berichtet das Fachmagazin für Milcherzeuger „Elite“, das beim Landwirtschaftsverlag Münster erscheint.

Bereits im August vergangenen Jahres sei die Exportgesellschaft gegründet worden, berichtet Masterrind in einer aktuellen Pressemitteilung, und die Gremien von Innoval und Masterrind hätten am 13. Oktober beschlossen, die Bereiche Forschung, Produktentwicklung sowie Produktion in der neuen Genossenschaft zusammenzuschließen. Dr. Josef Pott, Geschäftsführer der Masterrind GmbH, wird CEO der Synetics eG. Jean-Yves Dréau, stellvertretender Geschäftsführer von Innoval, wird die Position als stellvertretender CEO übernehmen.

Diese Zusammenschlüsse sind jetzt am Tag nach Neujahr Wirklichkeit geworden. Die Bereiche Forschung, Produktentwicklung sowie Produktion und Exportgeschäfte sind vereinigt und französische und deutsche Mitarbeiter zu einem Team verschmolzen, meldet Synetics.

„Wir teilen die gleichen Ansichten und Visionen für die Milch- und Fleischrinderhaltung. Mit dem Wissen, dass unsere Kunden kontinuierlich qualitativ hochwertige Genetik verlangen, besteht unsere Expertise darin, Landwirte weltweit mit innovativen genetischen Lösungen zu versorgen. Somit können Sie ihre gesteckten Geschäftsziele nachhaltig erreichen und ihre tägliche Arbeit im Betrieb mit Freude erleben“, wird Jörg Stubbemann, Aufsichtsratsvorsitzender von Masterrind in der Pressenotiz zitiert.

Durch die Zusammenführung der Aktivitäten in den Zuchtprogrammen beider Organisationen würden die Wettbewerbsfähigkeit verbessert und die Geschäftstätigkeit in der Auslandsvermarktung ausgeweitet. „Sowohl die Mitglieder der Gremien als auch die Mitarbeiter beider Organisationen sind davon überzeugt, dass diese Weiterentwicklung den größtmöglichen Nutzen für unsere Mitglieder und Kunden in Europa und darüber hinaus schaffen wird“, so Pott.

Mit Sitz in Verden sowie Regionalzentren in Meißen und Bad Zwischenahn betreute die Masterrind bereits vor der Fusion mehr als 8 500 Betriebe mit 619 000 Herdbuchkühen der Rasse Holstein und fast 11 000 Herdbuchkühen verschiedener Fleischrinderrassen.

So scheint es plausibel, dass die Masterrind GmbH die Reiterstadt Verden auch als das „heimliche Zentrum der Holsteinzucht in Deutschland“ bezeichnet. Immerhin sei hier die größte deutsche Besamungsstation mit dem führenden Holstein-Zuchtprogramm ansässig.

In Bad Zwischenahn ist Masterrind seit dem Zusammenschluss mit der Weser-Ems-Union mit einem weiteren Unternehmenssitz vertreten und lebt so die Kundennähe im westlichen Zuchtgebiet.

In Meißen, 25 Kilometer nordwestlich von Dresden, ist Masterrind mit einer modernen Geschäftsstelle vertreten. 110 Mitarbeiter betreuen von dort aus nach dem Zusammenschluss der landesweitern Zuchtorganisationen die sächsischen Rinderzüchter.

„Wir bleiben in Verden“, stellten die beiden Geschäftsführer Josef Pott und Ralf Strassemeyer auf Nachfrage im Telefongespräch schon einmal klar. Die Zusammenarbeit in der weiteren Entwicklung der Produkte werde aber intensiv sein, das betonnte Pott. Rund 250 Mitarbeiter zählt die Masterrind allein in Verden. Nicht zuletzt die Corona-Krise habe gezeigt, dass die technischen Möglichkeiten die räumliche Distanz gut überwinden könne.