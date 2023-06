Dörverdener Schüler sammeln Müll: Enttäuschendes Ergebnis

Am Ende der Aktion türmten sich 20 große Säcke voller Müll auf dem Schulhof. Sie wurden von Mitarbeitern des Bauhofes entsorgt. © Christel Niemann

Dörverdener Oberschüler sammeln am „Clean up Day“ reichlich Müll in der Gemeinde....schon erschreckend, was da rumliegt....

Dörverden – Mehr als 300 Schüler der Aller-Weser-Oberschule beteiligten sich am Mittwoch am „Clean up Day“ im Rahmen des Erlasses „Bildung für nachhaltige Entwicklung“ (BNE) und haben in der Gemeinde Dörverden sauber gemacht. Abfall, Entsorgung sowie Abfallvermeidung waren zuvor im Unterricht thematisiert worden.

„Alle Jahrgänge haben fleißig Müll gesammelt“, sagte Schulleiter Alexander Schock, der sich abschließend bei den Jugendlichen für ihr Engagement bedankte.Dabei hatten sich die Fünft- und Sechstklässler auf das direkte Umfeld der Schule konzentriert, während sich die Suche der älteren Jahrgänge über weitere Wohngebiete bis in die Ortschaften Westen und Hülsen ausdehnte.

Dank an die Jugendlichen der Dörverdener Aller-Weser-Oberschule

Beim Müllsammeln wurden schon die Jüngsten zu Profis und gingen höchst motiviert und ohne Berührungsängste an die Arbeit. Sie staunten, wie viel Müll sie auf den Gehwegen, im Gebüsch oder auf Spielplätzen fanden, Unrat, der eigentlich in Abfallbehälter gehört. Neben den üblichen „Kleinigkeiten“ wie Zigarettenstummel, Fastfood-Verpackungen, Plastik, Papiertaschentücher, Kronkorken und Flaschen sind auch je ein größerer und ein etwas kurioser Funde zutage gekommen: ein Esstisch und Teile einer Shisha, die sowohl bei Schülern als auch bei Lehrern für Verwunderung und Schmunzeln sorgten.

Schüler sammelten 20 große Restabfallsäcke an dem Aktionstag

Insgesamt wurden mehr als 20 große Restabfallsäcke an dem Aktionstag gefüllt und zum Schulhof transportiert, wo sie später von Mitarbeitern des gemeindeeigenen Bauhofs abgeholt und fachgerecht entsorgt wurden.

Die Aktion war somit für alle Beteiligten ein voller Erfolg, wie neben dem Schulleiter auch Bürgermeister Alexander von Seggern in seinen Grußworten betonte. „Ich bin sehr enttäuscht“, sagte von Seggern, was ihm gleich die ungeteilte Aufmerksamkeit der Schüler sicherte. „Ich bin enttäuscht, denn ich finde es unheimlich schlimm, dass ihr so viel Müll gefunden habt und schlimm, dass Aktionen wie diese überhaupt notwendig sind.“ Für die Gemeinde sprach der Bürgermeister allen beteiligten Schülern seinen Dank aus und unterstrich, dass jedes Stückchen Papier, jedes Plastikteil, jede achtlos weggeworfene Schachtel die Umwelt gefährde, weil sie irgendwann im Meer lande. Müll gehöre nicht in die Umwelt, weil er die Gesundheit von Mensch und Tier gefährde.

Dörverdener Oberschüler werden sich auch zukünftig mit Klimaschutz beschäftigen

Wie Lehrerin Lisa Tebben bekräftigte, werden sich die Dörverdener Oberschüler auch zukünftig mit den Themen Klimaschutz, E-Mobilität, plastikfreie Umwelt oder dem eigenen ökologischen Fußabdruck beschäftigen. So haben die Abschlussklassen zeitnah einen Besuch des Klimahauses in Bremerhaven geplant, und als Langzeitprojekt wurde „Schulobst für alle“ angeschoben, für das aktuell noch Spender gesucht werden, die die Schule mit der Lieferung von Obst unterstützen. nie