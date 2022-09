Mühlenteich in Dauelsen: Ausbaggern ein Risiko

+ © Markus Wienken Der Mühlenteich braucht viel Pflege. Wenn’s blubbert, rauscht Sauerstoff aus Schläuchen in das Gewässer. © Markus Wienken

Frisches Wasser, mehr Sauerstoff, der Mühlenteich in Dauelsen braucht viel Pflege....aber hilft‘s? An ausbaggern wird (noch) nicht gedacht...

Dauelsen – Still ruht der See, so scheint die Szenerie am und vor allem im Dauelser Mühlenteich. Doch so ganz nicht, denn unter der Oberfläche wird gearbeitet. „Wir haben Wasserqualität und Zuläufe nochmals geprüft und kontrolliert. Belüftung und Pumpen wurden optimiert. Mehr geht aber nicht“, sagt Bernd Kiefer, Umweltbeauftragter der Stadt Verden. Sorgen machen allerdings weiterhin Fäulnis und Ablagerungen. Danach riecht’s rund um den Teich. Vielleicht doch mal auch kräftig ausbaggern? „Das birgt Risiken“, sagt Kiefer.

Teich in Dauelsen: Umgestürzte Erle aus dem Gewässer gezogen

Zunächst ist der Umweltbeauftragte erst mal froh, dass sich der Teich in den vergangenen Wochen merklich erholt hat. „Nach dem heißen Sommer sorgen kühle Witterung und vor allem der Regen für eine deutlich bessere Qualität des Wassers.“ Allein auf die Natur vertrauen, nachdem das Gewässer im Juli komplett umgekippt war, können die Beteiligten allerdings nicht. Auch deshalb nicht, weil eine circa zehn Meter hohe Erle am Ufer abgebrochen und in den Teich gestürzt ist. Eigentlich „wasserfest“, hatten dem Baum Fäulnis und die schlammige Umgebung zugesetzt. Die Bruchstelle ist geräumt. Ursprünglich sollte der Stamm komplett gefällt werden. „Ein Teil konnte stehen bleiben. Wir warten nun, dass er wieder austreibt“, sagt Kiefer.

Mühlenteich in Dauelsen: Weiter Sauerstoff und Frischwasser

Weiterhin, und zwar täglich läuft die Pumpe, die den Teich mangels natürlichem Zulauf zusätzlich acht Stunden mit 36 Kubikmeter Frischwasser versorgt. Die Anlage wurde nochmals optimiert. „Das ist das Maximale an Förderung. Mehr ist rein technisch aus dem Brunnen nicht zu holen“, weiß Kiefer. Deshalb gibt’s zusätzlich und verstärkt Sauerstoff. Und deshalb schlägt die Teichoberfläche ab und an Blasen. „Nur so schaffen wir es, mittelfristig den organischen Anteil im Teichsediment zu verringern“, sagt Kiefer.

+ Aus dem Teich gezogen: Von Fäulnis angegriffen, war die Erle abgebrochen. © Markus Wienken

Problem im Mühlenteich in Dauelsen

Ob es reicht? Im Winter macht sich Kiefer keine Sorgen. „Wir werden die Anlage, weil’s friert, sogar abstellen“, kündigt der Umweltbeauftragte an. „Dürfte aber angesichts der Temperaturen kein Problem für den Teich werden.“

Allerdings weiß Kiefer auch, dass ein „Problem“ keine Ruhe gibt und weiter auf dem Grund des Sees ruht. Laub, dann Schlamm, sogar abgestorbenes Schilf und mittlerweile Torf machen dem Gewässer zu schaffen, faulen vor sich hin.

Sensibler Untergrund im Dauelser Teich

Also doch ausbaggern, den ganzen Dreck aus dem Teich holen? Immer wieder war davon auch im Dauelser Umfeld die Rede. Soweit ist Kiefer (noch) nicht. „Wir kennen den Untergrund, was sich unter all’ den Ablagerungen befindet, zu wenig“, gibt er zu bedenken. Bekannt ist von früheren Untersuchungen, dass es dort unterschiedliche Schichten gibt, darunter möglicherweise sogenannte Tonlinsen, die dafür sorgen, dass überhaupt Wasser im Teich bleibt. „Es wäre schlecht, wenn diese Tonlinsen bei Baggerarbeiten zerstört werden“, so Kiefer, möchte sich aber ungern an weiteren Spekulationen beteiligen. Er sagt es zwar nicht, doch ohne die Linsen wäre das Wasser wohl komplett weg.

Mühlenteich in Dauelsen: Bagger könnte Tonlinsen zerstören

Also kein Bagger, sondern im und um den Teich arbeiten, mit dem, was derzeit machbar ist. Dazu gehören Baumpflege, auch tote Äste müssen aus dem Gewässer geholt werden. Wird gemacht. Und: „Wir werden Wasserzufuhr und Sauerstoffversorgung mit Blick auf den Sommer immer wieder optimieren müssen“, verspricht Kiefer. Ob es hilft? Auch da kann, mit Blick auf heiße Monate, erst mal nur spekuliert werden.