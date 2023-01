Verdener Ensemble probt: Frühjahrskonzert ist Mozart gewidmet

Von: Antje Haubrock-Kriedel

Das Projektorchester Sinfonietta Aller-Weser probt im Domgymnasium für das Frühjahrskonzert. © haubrock-kriedel

Ein genialer Komponist steht im Mittelpunkt: Sinfonietta Aller-Weser lädt für 5. März in die evangelische Kirche Lunsen ein

Verden – Alle an Bord und die Vorfreude ist groß: Das Projektorchester Sinfonietta Aller-Weser probt unter der Leitung von Karsten Dehning-Busse im Domgymnasium bereits fleißig für das Frühjahrskonzert in der evangelischen Kirche in Bunsen am 5. März. In diesem Jahr ist das Event dem Thema „Mozart“ gewidmet.

Die Sinfonietta Aller-Weser hat die Coronazeit gut überstanden und kann in voller Besetzung spielen. „Das liegt sicher auch daran, dass wir ein Projektorchester sind und daher nicht in jeder Woche proben, das wollen die meisten nicht“, vermutet Dehning Busse. Trotzdem seien neue Musikerinnen und Musiker natürlich jederzeit herzlich willkommen.

Eröffnet wird das Konzert in Lunsen mit der kurzen und spritzigen Ouvertüre zu Mozarts Oper „La Clemenza di Tito“. Danach folgt Mozarts Flötenkonzert in G-Dur, das er während seines Aufenthalts in Mannheim 1777 komponierte, nachdem er von dem reichen Holländer Ferdinand Dejean einen Auftrag zur Komposition mehrerer Flötenkonzerte erhalten hatte. Als Solistin konnte das Orchester Sigrun Busch gewinnen, die bereits im Jahr 2011 mit der Sinfonietta Aller-Weser auftrat.

Nach diesem beiden Originalwerken Mozarts steht die Orchestersuite op. 61 von Tschaikowski auf dem Programm, die die den vielsagenden Beinamen „Mozartiana“ trägt.

Verdener Dirigent - Schon Tschaikowski hat Mozart sehr bewundert

„Tschaikowski hat Mozart sehr bewundert und verschiedene Themen Mozarts auf seine eigene Art bearbeitet“, erklärt Dehning-Busse. Mit seiner Orchestersuite erweise Tschaikowski Mozart die Ehre und verleihe seinen Werken eine eindrucksvolle orchestrale Farbenpracht, ohne die originalen Kompositionen zu verändern.

In der Mozartiana-Suite orchestrierte Tschaikowski anlässlich der hundertsten Wiederkehr der Prager Uraufführung der Oper „Don Giovanni“ vier Werke von Mozart: Eine Gigue und ein Menuett, ursprünglich für das Klavier geschrieben, gefolgt vom „Ave verum corpus“. „Bei der Gigue klingen die ersten vier Takte sehr nach Mozart, dann kommt Tschaikowskis eigene Handschrift durch“, so Dehning-Busse. Auch beim Menuett und dem Ave verum Corpus sei Tschaikowski sehr schnell zu erkennen.

Der vierte Satz schließlich besteht aus Variationen zu Mozarts Klaviersonaten, die der Komponist über ein Thema von Gluck mit dem Titel „Unser dummer Pöbel meint“ (KV 455) geschrieben hat. „Dieser Satz endet mit Pauken und Trompeten“, so Dehning-Busse. ahk