Fischerhude-Urteil: Mordprozess geht in Revision

Der Angeklagte mit seinen Anwälten Jan Raschka und Jakob Struif (v.l.). © Bruns

Verden – „Lebenslänglich bei Feststellung der besonderen Schwere der Schuld“ lautete das Urteil im Prozess um die Bluttat von Fischerhude. Am Mittwochnachmittag war der 65 Jahre alte Angeklagte zweier vollendeter Morde und eines Mordversuchs schuldig gesprochen worden. Der Richterspruch am Verdener Landgericht ist erst einen Tag alt, und dennoch haben die Verteidiger bereits Rechtsmittel eingelegt. Ähnlich schnell waren vor einem Jahr auch die Ermittler der Polizei. Dafür, dass sie nach der Tat so schnell mit der Einrichtung einer Mordkommission waren, erhielten die Ermittler in der Urteilsverkündung des Landgerichtsprozesses ein besonderes Lob. „Explizit mein Dank für die hervorragende Ermittlungsarbeit seitens Polizei und Staatsanwaltschaft. Sie haben in besonderer Art und Weise vermocht, belastendes und entlastendes Beweismaterial zu sammeln“, sagte der Vorsitzende Richter Nicolai Sauer.

In Spitzenzeit bildete ein 30-köpfiges Team die „Moko Wümme“. Dass eine Mordkommission erforderlich sein würde, im Bereich der Polizeiinspektion Verden/Osterholz die einzige in den Jahren 2021 und 2022, sei ihm schon in der Nacht nach der Tat am Nachmittag des 28. Dezember 2021 klar gewesen, sagte gestern auf Nachfrage Andreas Lohmann, Leiter des Zentralen Kriminaldienstes.

Die Lage sei diffus gewesen. Eine Besucherin der beiden Getöteten, es handelte sich um eine 73 Jahre alte Frau und deren 56 Jahre alten Sohn, hatte sich nach einem Kopfschuss schwerverletzt zu Nachbarn gerettet. Die Frau war ansprechbar, ob sich der oder die Täter noch im Haus befanden, war unklar.

„Es war die alleinige Tat des 65-Jährigen“, stellte es die 10. Große Strafkammer fest. Dieser konnte zunächst flüchten, stellte sich aber am nächsten Tag der Polizei in Lilienthal. „Dann ging es erst richtig los“, so Lohmann bezogen auf die Ermittlungsarbeit. Zeugenbefragungen, Sicherung von Spuren, die möglicherweise vergänglich sind. Die Nacht und am nächsten Tag sei nahezu durchgearbeitet worden.

Im Geständnis bei der Polizei, das die Verteidiger im Prozess als nicht verwertbar einstuften, hatte der Angeklagte die Tat als Auftragsmord dargestellt. Wie der Vorsitzende aber deutlich machte, sei es für die Kammer darauf nicht angekommen. „Die Polizei hat sehr ausführlich ermittelt“, sagte Sauer. Es habe sich „kein Anhaltspunkt für eine Anstiftungshandlung“ ergeben.

Erst im Schlusswort, mit der Entschuldigung bei der 54-jährigen Bremerin als Überlebende, hat der Angeklagte die Tat gestanden. An den 29 Verhandlungstagen zuvor hatte er geschwiegen. Die beiden Verteidiger allerdings hatten in ihren Plädoyers die Täterschaft ihres Mandanten nicht infrage gestellt.

Am 17. März 2022 war die Mordkommission aufgelöst worden, sagte Lohmann. Aber einige Kollegen hätten auch danach an dem Verfahren weitergearbeitet. Das ist so üblich. Doch ganz gleich ob als Mitglied der Moko, ob als Kriminaltechniker oder Schreibkraft. „Alle tragen die Moko-Arbeit mit“, betont Lohmann und das Lob, über das er sich gefreut hatte, gebühre allen Kollegen der Polizeiinspektion. wb