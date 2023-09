Frau auf offener Straße in Verden erstochen: Verdächtiger festgenommen

Von: Marcel Prigge

Teilen

Eine 31-jährige Frau ist in der Nacht zu Samstag in Verden mit einem Messer tödlich verletzt worden. Die Polizei nahm einen Tatverdächtigen fest.

Verden – Großeinsatz der Polizei in der Nacht zu Samstag, 9. September, in Verden. Eine 31-jährige Frau ist auf der Moorstraße mit einem Messer angegriffen und tödlich verletzt worden. Ein Tatverdächtiger konnte laut Angaben der Polizeiinspektion Verden / Osterholz noch in den frühen Morgenstunden festgenommen werden.

Mutmaßlicher Mord in Verden: 31-jährige Frau auf offener Straße erstochen

Wie die Beamten berichten, hatten Augenzeugen der Attacke per Notruf die Polizei Verden gerufen. Diese entsandte sofort zahlreiche Kräfte zum Einsatzort. „Für die 31-jährige Frau kam jedoch jede Hilfe zu spät, die Frau verstarb noch am Tatort“, so die Beamten in einer Mitteilung.

In der Nacht zu Samstag, 9. September 2023, ist eine 31-jährige Frau in Verden auf offener Straße mit einem Messer angegriffen worden. Sie starb noch am Ort des Geschehens. (Montage) © Focke Strangmann/dpa/Benedict Bartsch/Imago

Die Suche nach dem Tatverdächtigen führe die Polizisten in eine Wohnung in der Nachbarschaft. Der Tatort sowie die Fluchtwohnung sei zunächst gesichert worden. Letztendlich konnten Beamte des Spezialeinsatzkommandos (SEK) Niedersachsen den Verdächtigen festnehmen.

Frau in Verden erstochen: Tathintergrund sollte „in der persönlichen Beziehung der Beteiligten zu finden sein“

„Bereits während der Maßnahmen zur Ergreifung des Tatverdächtigen führten Kräfte der Polizeiinspektion Verden/Osterholz eine umfangreiche Spurensicherung und erste Vernehmungen durch“, heißt es weiter. Der genaue Geschehensablauf sowie der Tathintergrund, „der in der persönlichen Beziehung der Beteiligten zu finden sein dürfte“, seien jetzt Gegenstand der aktuell geführten Ermittlungen.

Unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft Verden sollten die weiteren Ermittlungen nun durch den Zentralen Kriminaldienst der Polizeiinspektion Verden/Osterholz geführt werden. Weitere Angaben zur Tat könnten gegenwärtig nicht erteilt werden.