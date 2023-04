Modernste Technik in Verdens „Guter Stube“

Von: Christel Niemann

Prüfender Blick auf die moderne Technik: Wo Fragen offen blieben, wurde nachfolgend das Gespräch gesucht. © Christel Niemann

Der Autosonntag und offene Geschäfte locken Tausende Besucher am sonnigen Sonntag in Verdens Innenstadt...

Verden – Die Verdener Fußgängerzone gehörte gestern ausnahmsweise komplett den Autos, denn am Verdener Autosonntag hatten rund ein Dutzend Autohäuser aus Verden und Umgebung die automobilen Neuheiten von rund 20 Automarken in die „gute Stube“ der Allerstadt gerollt. Erstmals am Autosonntag waren auch die innerstädtischen Geschäfte geöffnet, die mit breitgefächertem Angebot und Aktionen lockten.

Traumautos vom Rathausplatz bis zum Verdener Lugenstein

Der Verdener Autosonntag gehört zur Allerstadt wie die Tulpen zum Frühling. Verdener, aber auch zahlreiche auswärtige Gäste flanierten gestern über die Marktmeile, die vom Norderstädtischen Markt bis zum Lugenstein reichte. Dass man sich bei der regionalen Mobilitätsmesse sein Traumauto oder -fahrrad nicht nur genau anschauen, sondern den Anbietern auch alle erdenklichen Fragen stellen konnte, wird für viele Besucher der Grund gewesen sein, warum sie gestern teils auch aus dem Umland nach Verden gekommen waren.

Mit dem Cabrio in Urlaub: Exklusiv und schon eine Reise wert. © Christel Niemann

Hybridfahrzeuge, Reisemobile und Fahrräder auf dem Verdener Autosonntag

Familienkutschen und sportliche Flitzer, Elektro- und Hybridfahrzeuge, Reisemobile und Fahrräder verschiedener Arten und Preisklassen standen quasi Spalier in der Fußgängerzone sowie dicht an dicht auf dem Lugenstein. So wusste Familie Bohling aus Verden genau, warum sie auf der Automeile unterwegs war. Wie sie erzählten, beschäftigten sie sich schon länger mit dem Gedanken, ein Elektromobil zu kaufen. Bislang habe sie jedoch das Wissen um lange Lieferzeiten und der teils doch noch sehr begrenzte Aktionsradius vor einem Kauf zurückgehalten. „Hier und heute können wir uns die Fahrzeuge, die überhaupt für uns in Frage kommen, noch einmal ganz genau ansehen und uns noch einmal informieren“, so das Ehepaar. Den Kofferraum öffnen, alles anfassen und reinsetzen oder einen Blick unter die Motorhaube zu werfen, war beim Autosonntag ausdrücklich erlaubt.

Unter anderem beim Verdener Autohaus Kühn, das zahlreiche Citroen-Modelle mitgebracht hatte. „Es sind viele Leute unterwegs, das Interesse insbesondere am Thema E-Mobilität ist da“, meinte Firmeninhaber Frank Kühn. Dass man sich aktuell sowohl bei E-Autos als auch bei Plug-In-Hybriden noch immer auf längere Lieferzeiten einstellen muss, verhehlte er nicht. „Es ist aber besser geworden. Die Lage hat sich deutlich entspannt und in der Mittelklasse sind E-Autos recht zügig lieferbar, während es bei den sogenannten Familienkutschen nach wie vor stockt.“ Als ursächlich nennt Kühn die Logistikkette, und hier insbesondere bei den Neufahrzeugen, die über die Wasserwege transportiert würden. „Die Autos sind teils bereits da, aber wir kommen nicht ran.“

Gewinnspiele und Probefahrt in Verdens Innenstadt

Das bestätigt auch Verkaufsberater Nico Post von der Firma Eggers, den naturgemäß die gleiche Problematik umtreibt. „Die Fahrzeuge sind zügiger verfügbar. Manche ID Modelle von VW sogar relativ kurzfristig.“

Alt, aber schön: Da werden Erinnerungen wach. © Christel Niemann

Garniert wurde der Autosonntag von den Ausstellern mit Gewinnspielen, Probefahrt-Aktionen und vielem mehr. Auch gab es mehrere Informationsstände zu Themen rund um den fahrbaren Untersatz – etwa zu Autoglas, Wagenaufbereitung, Reifen oder Versicherungen.

Es wurde auch kulinarisch vieles angeboten und im Auftrag des Kaufmännischer Verein zu Verden hatte Aike-Simone Ensink ein buntes Rahmenprogramm mit Musik und Aktivitäten für kleine Leute organsiert.

