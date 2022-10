Und Fleecejacken für die Mitarbeiter in Verden und Achim

Von: Heinrich Kracke

Weniger Licht, weniger Automaten im Einsatz: Die Kreissparkasse im Herbst, hier die Hauptstelle. © Florian Adolph

Die Kreissparkasse will weniger Strom und Gas verbrauchen und weicht dafür sogar vom Dresscode ab. Statt die Heizung aufzudrehen stellt sie Mitarbeitern warme Kleidung zur Verfügung.

Verden/Achim – Die Geschäftsstellen abends weitgehend dunkel, die Temperaturen werden abgesenkt, die Servicezeiten reduziert und die Mitarbeiter mit warmer Kleidung ausgestattet. Ein ganzes Bündel an Maßnahmen kündigt die Kreissparkasse Verden für Hauptstelle und Filialnetz an. Das Institut werde seinen Beitrag zum Gas-Notfallplan leisten und in den kommenden Monaten neben den vorgeschriebenen Energiesparmaßnahmen auch noch weitere Initiativen umsetzen. „Als öffentliches Unternehmen fühlen wir uns besonders verpflichtet, unseren Energieverbrauch soweit möglich zu reduzieren. Wir möchten mit gutem Beispiel vorangehen“, sagt Vorstandsvorsitzende Silke Korthals.

So werden die Werbeanlagen mit Ausnahme von Sicherheits- und Notbeleuchtung abgeschaltet. Die Warmwasseraufbereitung an den Handwaschbecken ist außer Betrieb. Außerdem werden in der Heizperiode die Raumtemperatur in den Büros und Geschäftsstellen auf 19 Grad gesenkt. „Damit die Mitarbeiter auch bei den niedrigeren Temperaturen gerne ihre Aufgaben erfüllen, stellen wir warme Fleecejacken zur Verfügung. Diese Kleidung entspricht nicht dem Dresscode unserer Sparkasse, aber besondere Situationen erfordern auch besondere Maßnahmen“, erläutert Korthals.

Mit Blick auf die Energiekrise aber auch den Klimawandel und die Nachhaltigkeit wurden weitere Maßnahmen umgesetzt. So wurde in großem Umfang die Beleuchtung auf den Fluren und den Büros optimiert und viele Energiesparvorschläge der Mitarbeiter realisiert.

„Unter anderem werden wir im November in den Selbstbedienungsbereichen doppelt oder mehrfach vorhandene Kontoauszugsdrucker außer Betrieb nehmen, denn die Ausgabe von Kontoauszügen erfüllen viele Geldautomaten und die Überweisungsterminals. Dabei handelt es sich um rund 28 Geräte kreisweit“, so Korthals.

Die Kreissparkasse stelle sicher, dass in jedem SB-Bereich, in dem bisher ein Kontoauszugsdrucker verfügbar war, weiterhin Kontoauszüge abgerufen werden können. „Wer besonders nachhaltig handeln möchte und nicht zwingend Papier braucht“, dem empfiehlt Korthals die Nutzung des Online-Bankings.

Weiterhin hat in den SB-Bereichen der Sparkasse bereits die Green-IT Einzug gehalten. Bei mehreren gleichen Geräten wird die Anzahl der aktiven Geräte abhängig von der Kundennutzung zur Verfügung gestellt. So werden insbesondere in den späten Abendstunden weniger Geräte benötigt und nicht benötigte Geräte werden dann automatisch abgeschaltet, sozusagen „schlafen gelegt“.

Eine Änderung wird es ab dem 1. November bei den Servicezeiten geben. Künftig endet die Öffnung am Freitag wie auch am Mittwoch bereits um 13 Uhr. „Damit sparen wir“, erläutert Korthals, „nicht nur den Strom für die Beleuchtung, sondern auch spürbar Energie für die Heizung, da die mögliche und wirtschaftliche Temperaturabsenkung am Wochenende größer ist, als zwischen den Werktagen.“ An den Öffnungszeiten der Selbstbedienungs-Bereiche ändert sich nichts. Ebenfalls sind das Kundenservicecenter, die Direktberatung und die Firmenkundenbetreuung weiterhin telefonisch und digital auch am Freitagnachmittag erreichbar.