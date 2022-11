Domgymnasium Verden swingt in die Adventszeit

Von: Antje Haubrock-Kriedel

Die Bigband unter der Leitung von Michael Spöring. © Haubrock-Kriedel

„JazzDoGs“ und Bigband des Domgymnasiums starten die Reihe der Weihnachtskonzerte und stellten auch gleich die neue Doppel-CD der Bigband vor.

Verden – Zu einem swingenden und rockigen Auftakt in die Weihnachtszeit hatten die „JazzDoGs“ und die Bigband des Domgymnasiums am Vorabend des ersten Advent eingeladen und starteten damit die Reihe der Weihnachtskonzerte der Schule. Das Publikum hatte in der weihnachtlich geschmückten Aula viel Spaß an dem spritzigen Auftritt der beiden Formationen. Den schwungvollen Auftakt gestalteten beide Gruppen zusammen mit dem swingenden „It´s beginning to look like Christmas“.

Von „Frosty“ bis „Feliz Navidad“

Dann gehörte die Bühne allein den „JazzDoGs“ unter der Leitung von Kay Reinhardt. Zwar war das Ensemble krankheitsbedingt etwas ausgedünnt, aber das tat der Spielfreude keinen Abbruch, zumal einige Mitglieder aus der Bigband sowie einige Ehemalige unterstützend eingesprungen waren. Der Klassiker „Frosty the Snowmann“ sorgte bei den Gästen gleich für das richtige Weihnachtsgefühl. „It don’t mean a Thing if it ain´t got that Swing“ und „Mary did you know“ waren weitere Titel aus dem Repertoire der „JazzDoGs“, für die es viel Applaus für die jungen Musikerinnen und Musiker gab. Mit dem Medley „Jazzy Holidays“ endete der erste Teil des Adventskonzertes.

Auftakt und Schluss des Konzertes gestalteten beide Gruppen gemeinsam. © Haubrock-Kriedel, Antje

Nach der Pause, in der das Publikum sich mit Apfelpunsch stärken konnte oder die brandneue CD der Bigband mit Weihnachtsarrangements und Bigband-Klassikern erwerben konnte, hieß es Bühne frei für Michael Spöring und seine Bigband. „Feliz Navidad“ erklang in typischen Bigband-Sound.

Alle seien froh, nach dreijähriger Corona-Pause endlich wieder in der Aula vor Publikum spielen zu können, sagte Spöring. So ging es dann auch gleich munter mit bekannten Stücken wie „Winterwonderland“, „Let it snow“ oder „Rudolf the red nosed Reindeer“ weiter. Bei diesem Sound nicht in Weihnachtsstimmung zu kommen, war also praktisch unmöglich. Nach dem Medley „A Bigband Christmas 2“ entführte die Band das Publikum mit der „Caribbean Christmas“ in wärmere Gefilde.

Zum Abschluss standen dann noch einmal beide Gruppen gemeinsam auf der Bühne und luden mit „Brazilian Sleigh Bells“ zu einer temperamentvollen Schlittenfahrt ein. Diese gefiel dem Publikum so gut, dass es die Schlittenfahrt als Zugabe gleich noch einmal gab. Mit begeisterten Applaus wurde die beiden Bands schließlich verabschiedet. Die an diesem Abend eingenommenen Spenden gehen an die Aktion „Weihnachtstrucker“ der Johanniter.