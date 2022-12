Mit Inbetriebnahme wohl im Juni zu rechnen

Teilen

1000 Quadratmeter: Auf dieser Bruttogrundfläche hat die Feuerwehr ausreichend Platz. © Niemann, Christel

Richtfest für Neubau des Feuerwehrhauses in Walle / Bauunternehmer sagt Spruch auf

Verden-Walle – Rund acht Monate nach dem ersten Spatenstich für den Neubau des Feuerwehrhauses in Verden-Walle, ist mit dem Richtfest der nächste Meilenstein in dem Bauprojekt erfolgt. Zahlreiche Vertreter aus Kommunalpolitik, Verwaltung, Feuerwehr, ausführender und planender Unternehmen sowie Dorfbewohner waren der Einladung von Bürgermeister Lutz Brockmann, Ortsbrandmeister Henning Paul und dessen Stellvertreter Niklas Hemmje gefolgt.

Das traditionelle Richtfest verlief allerdings etwas anders als sonst, weil nicht, wie eigentlich üblich, ein Vertreter des mit den Zimmerer- und Holzarbeiten betrauten Unternehmens den Richtspruch aufsagte, sondern Cord Oelkers vom gleichnamigen Waller Bauunternehmen. „Die Zimmererleute wollten nicht. Warum, haben sie aber nicht gesagt“, meinte Oelkers, der sich nicht lange bitten ließ. Er schlüpfte in die Rolle des dichtenden Zimmermanns, sodass der mit dem Richtkranz geschmückten Rohbau sowohl den Richtspruch als auch mit dem Zerschlagen einer Flasche auf einem Balken den Segen für die Zukunft bekam.

Zuvor hatte sich der Ortsbrandmeister bei allen beteiligten Firmen für die hervorragende Zusammenarbeit bedankt und kurz einzelne Phasen des Baufortschritts skizziert. „Inzwischen kann man es nicht mehr nur erahnen, sondern deutlich erkennen, wie groß unser neues Feuerwehrhaus wird“, sagte er.

Bürgermeister Brockmann schloss sich dem Dank an alle am Bau Beteiligten an und bekräftigte die Aussicht, dass mit Fertigstellung und Inbetriebnahme des Neubaus an der Waller Heerstraße Mitte bis Ende Juni zu rechnen sei. Brockmann sagte auch, dass der Neubau der Feuerwehr Walle – die Baukosten haben sich zwischenzeitlich von ursprünglich veranschlagten drei Millionen Euro auf 3,8 Millionen Euro erhöht – ein großer Schritt für die Ortsfeuerwehr sei, da diese zur Stützpunktwehr werde, außerdem ein Gefahrgutfahrzeug bekommen und so mit zusätzlichen Fachaufgaben betreut werde.

Einig waren sich Paul und Brockmann, dass die Ortsfeuerwehr Walle für die kommenden Aufgaben gut aufgestellt sei. Laut Paul sind in der Ortswehr derzeit rund 50 Feuerwehrmänner- und frauen aktiv, zuzüglich Altersabteilung, Kinder- und Jugendfeuerwehr. nie

Noch mehr Fotos

gibt es online unter der Adresse www.kreiszeitung.de.

Großer Schritt für die Feuerwehr in Walle: Peter Schmidt, Niklas Hemmje, Henning Paul, Lutz Brockmann und Kreisbrandmeister Dennis Körte beim Richtfest. © Niemann