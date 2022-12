Mit der Verdener KVHS fit für den Kampf mit den Wogen

Von: Ronald Klee

Auf Wassersport ausgerichtet präsentierten Stephanie Fries, Azadeh Weinrich-Kroll, Gitta Stahl und Maik Tönjes (v.r.) das neue KVHS-Programm. © Klee

Verden – „Die Leute gehen lieber zur Kreisvolkshochschule“, hat Dr. Stephanie Fries beobachtet. Die Zurückhaltung, die Corona ausgelöst hat, sei noch spürbar. Aber die Teilnehmer würden lieber in die Kurse gehen, als online teilzunehmen. Das ist der Eindruck, den die neue Leiterin gewonnen hat und so hat sie mit ihrem Team einen Programmkatalog zusammengestellt, der sich darauf, aber auch auf die anderen Entwicklungen, die in diesem Jahr Gesellschaft geprägt und die Bedürfnisse des Alltags verändert haben.

So kurz vor dem Fest hatte Stephanie Fries sogar ein Präsent dabei. Die Kreisvolkshochschule schenke allen Interessierten 20 hochkarätige Online-Vortragsabende unter dem Titel „Wissen live“. Kostenlos können die Teilnehmer verfolgen, wie namhafte Fachleute gesellschafts- und systemrelevanten Themen nachgehen. So werde sich im April Professor Mojib Latif damit beschäftigen, ob das Klima noch zu retten ist, und Professor Alin Albu-Schäffer berichtet im März, wozu Roboter in Raumfahrt, Industrie und Pflege fähig sind.

Dass nun gerade im offenen Programmbereich Wassersport und Hunde ganz oben standen, als Fries beim Pressetermin das neue Programm für das Frühjahrssemester präsentierte, mag nicht jedem spontan plausibel sein. Aber auch bei diesen beiden Themenkomplexen schwingt etwas von der Aufbruchstimmung mit, die nach der Absonderung und Distanzierung in der Pandemie immer stärker um sich greift. Aktivitäten im und auf dem Wasser, vom Rettungsschwimmer zum Bootsführerschein und Funkerkurs bietet die Einrichtung ein vielfältiges Paket von Veranstaltungen. Ähnlich ist das beim Schwerpunkt Hund. Ohne den Hundeschulen Konkurrenz machen zu wollen, gehen Kurse Fragen nach dem Sozialverhalten und Rudelgesetzen der Vierbeiner nach, die das Zusammenleben erleichtern. „Es geht aber auch um die Überlegung, ob es überhaupt geht und ob die Anschaffung eines Hundes sinnvoll ist“, erklärt Fries. In Zeiten des Lockdowns seien viele auf den Hund gekommen und fangen jetzt an, damit zurechtzukommen.

Der offene Bereich, den Gitta Stahl als Teamleiterin präsentierte, deckt vieles von dem ab, für das Volkshochschule traditionell steht. Vom Nähkurs über den Bildungsurlaub Schwedisch bis hin zu Yoga und Qigong. Auch hier, so berichtete Stahl, geht es nicht anders, als sich den veränderten gesellschaftlichen Bedingungen zu stellen. Etwa, wenn mit Nadel und Faden die gekonnten Veränderungen an Kleidung vorgenommen werden, um das mit der Inflation verlorene Geld für ein neues Outfit zu sparen. Stahl selber will mit Gartenbesitzern in einem Kurs nachdenken, wie man sich sinnvoll auf zunehmende Trockenheit und Hitze durch den Klimawandel einstellen kann.

Von den Herausforderungen dieses Jahres besonders betroffen ist Maik Tönjes. Als Projektleiter für „Deutsch und Integration“ weiß er gar nicht, woher er die Räume und Lehrkräfte nehmen soll, um den Bedarf befriedigen zu können. Die Zuwanderung, vor allem die von Flüchtlingen aus der Ukraine, sorge für eine enorme Nachfrage. „Wir haben die Kapazität für 160 Plätze in Kursen pro Jahr. Auf der Warteliste sind aber jetzt schon 300 Namen“, berichtet er. Mehr Dozenten gebe der Markt nicht her, verwies Fries auf den Fachkräftemangel. Da wo der Bund die Förderung im Asylbewerberbereich übernehme, seien die Anforderungen an die Qualifikation der Lehrkräfte hoch.

Aber auch der zur Verfügung stehende Raum sei begrenzt. Die hohe Zahl von Schülern, die auf das Cato-Bontjes-van-Beek-Gymnasium in Achim drängten, hatte dazu geführt, dass die KVHS Räume im Schulgebäude abgeben musste. Ein Ersatz, so freute sie sich, mitteilen zu können, werde im Frühjahr in Oyten entstehen. „Mehr Angebot vor Ort.“

Mit schulischer Bildung und Arbeitsmarktförderung hat Azadeh Weinrich-Kroll ein Ressort, das einerseits ein breites Themenspektrum abdeckt, auf der anderen Seite aber auch nicht so stark von Modewellen abhängt. Dennoch verspricht sie „viel Spannendes“, das in den EU-geförderten Projekten auch aktuelle große Themen wie das Bürgergeld und ähnliches aufnehmen wird. Die Stärke dieses Bereiches ist, dass er schnell auf Bedürfnisse in der Gesellschaft eingehen kann. Manche denkbare Veranstaltung sei deshalb noch nicht einmal in Planung.

Auf das Aktuelle kann die Kreisvolkshochschule auch bei der Bildung auf Bestellung eingehen. „Das läuft jetzt wieder richtig an“, berichtet Fries. Besonders für Unternehmen, aber auch für Vereine oder besondere Interessengruppen könnten genau die gewünschten Angebote geschaffen werden.

Das gesamte Programmheft wird wie gewohnt an vielen Orten in den Städten und Gemeinden ausliegen. Direkt erreichbar ist das komplette Angebot mit allen Erläuterungen und den Links zur Anmeldung auf der Internetseite www.kvs-verden.de. kle