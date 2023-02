Mit dem Ostermarkt kehrt mit Künstlern und Kunsthandwerk die Normalität nach Brunsbrock zurück

Von: Reike Raczkowski

Die ersten Krokusse sind da und kündigen den bevorstehenden Ostermarkt an. © Raczkowski, Mareike

Brunsbrock – Vor dem idyllisch gelegenen Müllerhaus lugen bereits ein paar vorwitzige Krokusse aus der Erde und recken ihre Köpfchen in den Himmel. Das ist ein Zeichen dafür, dass in Brunsbrock der Ostermarkt vor der Tür steht. Und in diesem Jahr trügen diese Zeichen glücklicherweise nicht: Nach drei Jahren Corona-Pause lockt der beliebte Kunsthandwerkermarkt am 19. März nun endlich wieder Fans von schönen Dingen in die Lintler Geest.

Kreative Künstler und Kunsthandwerker präsentieren im Müllerhaus und auf dem Gelände ihre Arbeiten und Werke. Die Besucher können sich auf ein vielseitiges Angebot freuen. Die Organisatorinnen Jutta Martens und Marlies Laabs sind zuversichtlich, dass das Angebot wieder für jedes Interesse und jeden Geschmack etwas bereithält. Und bestimmt findet sich so manches originelle Geschenk für das Osternest.

Ob Floristik, Schokoladen, Outdoor-Kissen oder Strümpfe – es gibt ganz viel zu bestaunen und natürlich auch zu kaufen. Fensterbilder, Karten, Genähtes und Frühlingslichter machen Lust auf die wärmere Jahreszeit und inspirieren dazu, das eigene Zuhause frühlingshaft zu dekorieren. Auch Schmuck, Honig, Körnerkissen, Filzarbeiten und Kinderkleidung gibt es und ungewöhnliche Trends wie Raysin-Kreationen, Brandmalerei, Klötzchen-DIY oder Kerzentattoos. Was das alles ist? „Am besten selbst vorbeikommen und es herausfinden“, sagt Marlies Laabs mit einem Augenzwinkern.

Ein Konditormeister, der selbst Schokolade herstellt, wurde vom Ostermarkt-Team auf dem Weihnachtsmarkt in Visselhövede „entdeckt“ und vom Fleck weg „abgeworben“ für die Veranstaltung in Brunsbrock. Unter der Remise wird an einer Drechselbank uraltes Handwerk vorgeführt.

Und weil all dies natürlich hungrig macht, hält das Team des Müllerhauses in den gemütlichen Räumen eine große Auswahl an selbst gebackenem Kuchen und Torten bereit. Zusätzlich gibt es mittags im Außenbereich Suppe sowie Brötchen mit Burgunderbraten. Die Veranstaltung ist von 11 bis 17 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei. Die Aussteller und das Müllerhaus-Team freuen sich auf die Besucher und viele schöne Gespräche.

„Wir vom Müllerhaus wollen in diesem Jahr natürlich wieder zurück in die Normalität“, sagt die Sprecherin des Kulturkreises Lintelner Geest, Susanne Zweibrück. „Aber das ist nicht so leicht, weil es uns an ehrenamtlichen Helfern fehlt.“ Als der Kulturkreis seinerzeit gegründet wurde, hätten sich Menschen aus der ganzen Geest engagiert. „Aber mittlerweile hat fast jeder Ort sein eigenes Dorfgemeinschaftshaus, seine eigenen Veranstaltungen.“ Und dann würden sich die Ehrenamtlichen natürlich eher im Heimatort engagieren.

Schön sei natürlich, dass für dieses Jahr wieder sehr viele Trauungen im Müllerhaus stattfinden würden, nachdem auch diese in den vergangenen Jahren coronabedingt verschoben worden seien. „Die Vorbereitungen der Trauungen machen viel Arbeit und wir wollen unsere Helfer auch nicht über Gebühr belasten.“ Natürlich gebe es weiterhin Ausstellungen, Seminare, Wildkräuter- und Gesundheitskurse. „Ein Frauenfrühstück steht im November an und ein Konzert mit Souly im Dezember.“ Aber insgesamt sei man mangels Helfern noch nicht zu alter Form zurückgekehrt.

Wer Lust hat, sich im Kulturkreis zu engagieren oder eigene Veranstaltungen anzubieten, kann ja einfach mal unverbindlich bei Susanne Zweibrück nachfragen. Sie ist zu erreichen unter E-Mail muellerhaus@kulturkreis-lintelner-geest.de oder Telefon 04237/510.

Immer sonntags

ist das Müllerhaus von 14.30 bis 17 Uhr geöffnet. Interessierte sind eingeladen, sich die aktuelle Kunstausstellung anzuschauen, Kaffee zu trinken und Kuchen zu essen.

Im Innenhof lässt sích eine gepflegte Pause einlegen. © Zweibrück