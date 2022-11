Mit dem Lothringer in Rot und Beige durch den Kleinbahnbezirk südlich von Verden

Der Lothringer ist abfahrbereit: Offizielle Inbetriebnahme mit Walter Wenzel, Dennis Mellerowitz, Dr. Stephanie Abke, Dr. Beate Patolla, Anja König, Henning Rohde und Peter Bohlmann (v. l.). © Klee

Verden – Die Sonne hatte ein Einsehen und strahlte trotz der kalten Brise am Bahnsteig über dem glänzenden Oldtimer in Rot und Beige. „So hat er früher mal ausgesehen, der Zug im Kleinbahnbezirk.“ Für Dennis Mellerowitz und seinen Vorgänger als Vorsitzender der Verdener Eisenbahnfreunde, Walter Wenzel, war gestern ein großer Moment. Die beiden Hobby-Eisenbahner konnten den Lothringer, einen 112 Jahre alten Personenwagen, nach „durchgreifender Restaurierung“ offiziell wieder in Betrieb nehmen. „Inoffiziell war der Wagon schon bei einer privaten Hochzeitsfeier in Betrieb“, verriet Mellerowitz, dass der Probelauf erfolgreich war.

Das denkwürdige Ereignis nach drei Jahren Restaurierung und einer vierstelligen Zahl an Arbeitsstunden, die dafür aufgewendet wurden, konnten Wenzel und Mellerowitz mit Sponsoren und Unterstützern auf dem Gelände der Verden-Walsroder Eisenbahn (VWE) begehen. Geschäftsführer Henning Rohde war schon deshalb am Zug und traf dort Landrat Peter Bohlmann und die stellvertretende Verdener Bürgermeisterin, Anja König. Seit Jahren unterstützen Landkreis und Stadt den Museumszug des Vereins, der mit dem neuen Schmuckstück noch weitere touristische Bedeutung erlangen soll.

Weil die Wiederherstellung des Oldtimers aber nicht nur Schweiß und Muskelkraft der Vereinsmitglieder, sondern auch einiges an Geld für Materialien und Aufträge an Fachfirmen gekostet hat, waren die Eisenbahnfreunde auch bei diesem Projekt auf finanzielle Unterstützung angewiesen. Und die kam neben den Beiträgen der Kommunen auch von der EWE und der Kreissparkasse. Mellerowitz dankte der Managerin der EWE-Stiftung, Dr. Stephanie Abke, und Dr. Beate Patolla von der KSK-Stiftung für die Beiträge von 4500 und 5000 Euro. Insgesamt, so berichtete der Vorsitzende, habe das Projekt 23 000 Euro gekostet. Und immerhin, so berichtete Mellerowitz stolz, könne der Verein jetzt einen Zug mit Lok, Personen und Güterwagen auf die Reise schicken.

Er sieht zwar der Schmalspurbahn früherer Zeiten ähnlich, die südlich von Verden Ortschaften und Städtchen verbunden hat, aber seine aktive Zeit fristete der Personenwagen im Saarland. „70 Bergarbeiter hat der Lothringer in Petit Rosselle zur Arbeit in der Zeche gebracht“, erklärte Mellerowitz das ehemalige Einsatzgebiet des Wagens. Als die Fahrten eingestellt wurden, habe der Verdener Verein die Gelegenheit genutzt und 1991 einen dieser Wagen erworben.

70 Fahrgäste finden auch nach der Restaurierung wieder Platz in dem Fahrzeug. „Wir fahren nur dritter Klasse und für Nichtraucher“, betonte der Vorsitzende. Nachdem das Gefährt komplett entkernt und von grundauf wieder aufgebaut wurde, ist die alte dunkel-grüne Farbe dem Rot-Beige gewichen, das in Verden Tradition hat. Noch lange Zeit genutzte Schienenbusse, die der Vorsitzende in einer Foto-Präsentation zeigte, hatten die Farben in der Region zu einem gewohnten Bild gemacht.

Für einen weiteren Wagen, der derzeit auf dem VWE-Gelände noch auf einem Abstellgleis herumdümpelt, haben die Eisenbahner auch noch Pläne. Wenn der aufgerabeitet ist, soll er nicht nur sein düsteres Grün verloren haben, sondern außerdem noch mit einer Theke ausgestattet werden und die touristische Attraktivität der Museumsbahn weiterentwickeln.

Diese Arbeit würdigte auch Landrat Bohlmann, der darin einen guten Grund dafür sieht, den Verein zu unterstützen. „Die Eisenbahnfreunde arbeiten oft im Verborgenen, um so mehr ist dieser Anlass eine willkommene Gelegenheit, darauf hinzuweisen“, sagte der Vertreter des Landkreises. Und Anja König als Vertreterin der Stadt Verden pflichtete ihm bei. Ebenso VWE-Geschäftsführer Henning Rohde, der dem Verein gern auf dem Betriebsgelände des Unternehmens Asyl gebe. kle