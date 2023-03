Ganztagsschulen in der Gemeinde Dörverden: Millionen müssen investiert werden

Von: Christel Niemann

Diverse Grundrisse, wie hier den der Grundschule Dörverden, nahmen die Lokalpolitiker im Fachausschuss unter die Lupe. Ein Ergebnis steht jetzt schon fest: Die Einführung der Ganztagsschulen wird die Gemeinde richtig viel Geld kosten. © Niemann, Christel

Wie kann die Einführung von Ganztagsschulen in der Gemeinde Dörverden aussehen? Da gibt es verschiedene Ansätze, aber eins ist schon jetzt klar: Es wird richtig teuer. Und vielleicht wird sich die Gemeinde von einer der drei Schulen verabschieden.

Dörverden – Der OGS-Rechtsanspruch kommt mit dem Schuljahr 2026, was auch die Grundschullandschaft in der Gemeinde Dörverden nachhaltig verändern wird. Und es wird teuer werden. Die Kommunalpolitiker im Schulausschuss stöhnten jedenfalls, als ihnen die Ergebnisse der Machbarkeitsstudie zur stufenweisen Einführung von Ganztagsschulen in der Gemeinde vorgestellt wurde und sie von den Architekten Heiko Jahn und Daniela Schroeder (Architekturbüro KMS, Walsrode) hörten, was die hierfür notwendigen Sanierungs- und Umbauarbeiten der Bestandsgebäude beziehungsweise Neubauten kosten würden.

Mit Beginn des Schuljahres 2026/27 sind die Städte und Gemeinden verpflichtet, Kindern im Grundschulalter eine Ganztagsschule anzubieten. Die Gemeinde muss drei Schulen anfassen, da die Ganztagsbetreuung an keinem der Standorte in Dörverden, Barme und Westen mit den aktuell vorhandenen Räumlichkeiten in rechtlich vorgeschriebener Form durchgeführt werden kann. Sie ist von daher gezwungen, viel Geld in den Schulausbau zu investieren, die alten Gebäude zu sanieren und zu erweitern oder an neuem Standort bauen. Weit über zwei Stunden wurde darüber diskutiert.

Von Minimal- bis Maximal-Varianten

Die Mitarbeiter von KMS haben verschiedene Lösungen erarbeitet. Es wurden sowohl Varianten mit umfangreichen Umbauten für den zweizügigen Schulbetrieb an den Standorten Dörverden und Westen vorgestellt als auch eine minimale Lösung für die kleine Nebenstelle in Barme erarbeitet. Auch die Möglichkeit einer Zusammenlegung von Hauptstelle in Dörverden und Nebenstelle in Barme zu einem einzigen Standort in Dörverden wurde von KMS berücksichtigt. Eine Erweiterung des Gebäudes in Dörverden auf Dreizügigkeit sei ohne Weiteres möglich. „Die verschiedenen Varianten sind sozusagen die Minimal- und die Maximalversionen“, sagte Schroeder. Letztlich müsse die Politik entscheiden, welche umgesetzt werden sollen.

Natürlich wurden auch Summen genannt. Für die Grundschule Dörverden wurden für die unterschiedlichen Varianten in Zweizügigkeit 8,7 Millionen Euro veranschlagt und die zu erwartenden Kosten für die Erweiterung auf Dreizügigkeit auf 10,5 Millionen Euro beziffert. Die Kosten für die dringend erforderliche energetische Sanierung der äußeren Gebäudehüllen sind darin nicht berücksichtigt. Für die „kleine“ und wirtschaftlichste Lösung für Barme stehen Investitionskosten in Höhe von 3,3 Millionen Euro und für Westen von 6,5 Millionen Euro im Raum.

Zusammenlegung der Standorte Barme und Dörverden wäre denkbar

Aus Sicht der Architekten macht eine Zusammenlegung der Standorte Dörverden und Barme durchaus Sinn. Schroeder: „Die reinen Baukosten werden sich um rund 1,6 Millionen Euro reduzieren, wenn der Standort Barme aufgegeben und Dörverden dauerhaft auf Dreizügigkeit ausgerichtet wird.“ Also beide Standorte in Dörverden und Barme erhalten, sie gemäß der gesetzlichen Vorgaben sanieren und erweitern, oder Barme aufgeben und in Dörverden neu bauen? Auch für letztere Variante hielten die Architekten eine – wenn auch grobe – Kostenschätzung parat. Sie wurde auf 11,9 Millionen für den Neubau einer zweizügigen und auf 13,7 Millionen für den einer dreizügigen Grundschule beziffert. Schroeder warnte aber davor, Äpfel mit Birnen zu vergleichen, da bei einem Neubau noch mit weiteren Kosten – für ein Grundstück oder die Erschließung – zu rechnen sei. Allerdings sei das Gebäude dann auch energetisch auf dem neuesten Stand.

Bei der Diskussion ging es dann lebhaft zur Sache und es wurde klar, dass es eine schnelle Lösung kaum geben wird. Schulleiterin Sigrid Lüscher plädierte klar für einen Neubau und dafür, nicht nur auf die Kosten zu sehen. „Mein Kollegium und ich beatmen an beiden Standorten tagtäglich einen Dinosaurier, der längst ausgestorben ist“, sagte sie mit Blick auf die baulichen Zustände. Auch machte sie sich Sorgen, ob man bei dem bei Sanierung und Erweiterung zu erwartenden Baulärm überhaupt unterrichten könne. „Das Kollegium wird reihenweise aus den Latschen kippen“, befürchtete sie.

Schulleiterin: Standort muss attraktiver werden

Vieles wäre an einem gemeinsamen Standort besser umzusetzen, wie auch die Kooperation mit Partnern, die im Ganztagsbetrieb unerlässlich sei. Lüscher verwies noch auf die Dreizügigkeit, die in den kommenden zwei Jahren in Dörverden zu erwarten sei und der voraussichtlich nur mit Containerklassen zu begegnen ist, und auf den Lehrermangel. „Die Konrektorenstelle an unserer Schule ist seit weit über einem Jahr vakant. Es gibt keine Interessenten, weil weder der Standort noch die Schule attraktiv sind. Denn heute bewirbt sich die Schule und nicht mehr der Bewerber. Dabei brauchen wir die besten Pädagogen.“

Ehler Lohmann hatte beim Neubau ökologische Bedenken. Der Begriff „graue Energie“ stand im Raum, die durch Abriss und Neubau produziert werde. „Man muss das Ganze auch losgelöst von der Pädagogik sehen, zumal es hier um eine Betreuung und nicht um eine ganztägige Beschulung der Kinder geht.“ Die Schulleiterin sieht in der Ganztagsgrundschule eine Einrichtung, die weit über das Thema Bildung hinaus geht. „Es ist eine Riesenchance und auch pädagogisch richtig und positiv bei allem zusätzlichen Aufwand“, sagte sie, eine Meinung, der sich auch die Leitungskollegen von Grundschule Westen und Oberschule Dörverden, Kerstin Lange und Alexander Schock, anschlossen, die im Publikum saßen.

Mit der Machbarkeitsstudie stellt sich daher für die Politik vor allem die Frage, ob sich eine Sanierung mit Erweiterung für Dörverden überhaupt noch lohnt oder ob ein Neubau wirtschaftlicher und mit Blick in die Zukunft nicht doch sinnvoller ist. Während Volker Schnabel (CDU) dafür votierte, einen modernen Schulstandort zu schaffen, zog sein Parteikollege Adrian Mohr den Vergleich der zu erwartenden Investitionen mit dem Jahreshaushalt der Gemeinde in Höhe von 15 Millionen Euro. Und Bürgermeister Alexander von Seggern stellte klar, dass die Gemeinde nichts auf der hohen Kante hat und die Investitionen über Kredite finanziert werden müssten. Vom Bund sei zwar eine Bezuschussung der Kosten zu einem Drittel zu erwarten, aber ob das tatsächlich geschehen wird, sei noch völlig offen.