Migrationsberaterin Marion Urbatsch hat in Verden vielen Menschen in großer Not geholfen

Migrationsberatung bis zum Schluss. Zum Jahresende geht Marion Urbatsch in den Ruhestand. Das Projekt des Diakonischen Werkes wird nicht verlängert. © Preuß

Verden – Es ist ein kleines Büro im Souterrain des Stadtkirchenzentrums, in dem sich in den vergangenen fünf Jahren die große Welt traf. Seit Juni 2017 bot das Diakonische Werk hier in Person von Marion Urbatsch die Soziale Beratung für Geflüchtete an. Nun geht die 63-Jährige in den Ruhestand, gleichzeitig läuft das Projekt, finanziert mit Mitteln des Kirchenkreises und der Landeskirche, aus und wird auch nicht verlängert.

Der Entschluss dazu sei schon vor dem Kriegsausbruch in der Ukraine gefallen, erklärt Superintendent Fulko Steinhausen auf Nachfrage. Der Kirchenkreis sei zu dem Schluss gekommen, dass es keinen weiteren Bedarf für eine Flüchtlingsberatung gebe, da die Zahlen kontinuierlich zurückgingen und es ja noch andere Anlaufstellen für die Betroffenen gebe. Nach Kriegsbeginn sei diese Entscheidung noch einmal intensiv überdacht worden, mit demselben Ergebnis.

Marion Urbatsch bedauert das sehr, der Bedarf für eine Fortführung der Beratung bestehe weiter, „auf jeden Fall“, sagt sie. Denn die Flüchtlingswelle, einst Grund für die Schaffung dieser Anlaufstelle, die sei ja nicht weg.

Häufig leistet sie Hilfe bei der Familienzusammenführung. Es sei doch ein „Urbedürfnis“, seine engsten Angehörigen zu sich zu holen, findet sie. Sie gibt Unterstützung, wenn es darum geht, Anträge an die Härtefallkommission zu formulieren, um doch noch ein Aufenthaltsrecht zu erwirken. Das sind ihre Haupttätigkeiten.

„Informationen, Unterstützung und Beratung zu Fragen des Asylverfahrens und der Aufenthaltsgenehmigung“, beschreibt das Diakonische Werk die Kernaufgaben der Einrichtung. Klingt technisch, ist gebunden an den gesetzlichen Rahmen und umfasst doch einiges mehr als die Suche nach einem Weg durch das Asyl-, Sozial- und Aufenthaltsrecht.

„Wir sehen hier den ganzen Menschen“, sagt Urbatsch. Und der hat nicht selten eine Odyssee hinter sich, wenn er ihr gegenüber sitzt, er ist traumatisiert von den Erlebnissen in der Heimat und von der Flucht, er leidet unter Heimweg. Dann beginnt der seelsorgerische Teil der Arbeit, bei der, so sagt die 63-Jährige, Empathie und professionelle Distanz sich stets die Waage halten sollten.

Die Wahl-Kirchlintlerin ist eigentlich Diplom-Betriebswirtin. Rund 20 Jahre war sie Geschäftsführerin der Tragenden Gemeinschaft in Schafwinkel. Ihre Erfahrungen in der Lebens- und Arbeitsgemeinschaft für Menschen mit Behinderung bildeten eine gute Basis für die neue Herausforderung in der Beratungsstelle vor. „Für mich hat das alles einen roten Faden“, sagt sie, habe doch beides mit Antidiskriminierung und Teilhabe zu tun.

Über eine Fortbildung für Migrationsberatung hatte sich Urbatsch für ihre Tätigkeit beim Diakonischen Werk qualifizierte. Auf alles vorbereitet hat diese sie aber nicht. Nicht auf die sprachlichen Barrieren, die es zu nehmen gilt. Nicht auf die Flut von Papieren, die auf Geflüchtete einströmt.

Die Arbeit habe ihren „Blick auf die politischen Realitäten in Deutschland“ verändert, sagt sie. „Wenn der politische Wille da ist, was ist dann alles möglich“, kommentiert sie die schnelle, teils unbürokratische Unterstützung von Menschen aus der Ukraine. Die hätte sie vielen ihrer Klienten aus dem Irak und Iran, aus Syrien, Afrika oder Afghanistan auch gewünscht.

Wenn Marion Urbatsch erzählt, wechselt sie immer mal wieder von der Gegenwarts- in die Vergangenheitsform und zurück. So kurz vor dem Ruhestand ist sie noch mittendrin in der Beratung. Alle Fälle wird sie nicht abschließen können. Manche ihrer Klienten werden sich künftig Unterstützung an anderer Stelle holen, bei der Caritas und dem DRK. Oder bei der Sozialen Beratung, die das Diakonische Werk Menschen bei persönlichen Sorgen und finanziellen Nöten anbietet.

„Es hat mir Freude gemacht, weil man ganz viel zurückbekommt von den Menschen“, schaut sie dann doch ein wenig zurück und wagt auch schon mal einen vorsichtigen Blick in die Zukunft. So gänzlich ohne ehrenamtliches Engagement wird es bei Marion Urbatsch nicht gehen. „Ich habe ganz viele Ideen.“ Welche sich umsetzen lassen, werde sich zeigen. Vorerst nehme sie sich lediglich vor, sich keiner engen Stundentaktung zu unterwerfen.

Sie habe „eine tolle Arbeit gemacht“ und „sehr vielen Menschen in sehr großer Not geholfen“, sagt Superintendent Steinhausen über die 63-Jährige und bescheinigt ihr dabei durchaus eine kämpferische Natur. Die blitzt sogleich durch, als Marion Urbatsch noch einmal die gesellschaftlichen und die politischen Verhältnisse aufs Korn nimmt.

Jedes Gesetz sei ja immer nur so gut, wie die Gesellschaft es lebe, sagt sie und zitiert den Artikel 3 des Grundgesetzes, der unter anderem die Gleichberechtigung von Mann und Frau garantiert und verbietet, dass jemand wegen seines Geschlechts, seiner Herkunft oder seiner Anschauungen benachteiligt werden dürfe. „Die Gleichberechtigung in der Gesellschaft bleibt ein Thema für mich“, lässt sie schon mal ein wenig anklingen, dass sie sich dazu in Zukunft mit Sicherheit zu Wort melden wird.