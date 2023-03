Mercedes überschlägt sich in Verdener Innenstadt: Zwei Verletzte

Von: Fabian Raddatz

Teilen

Bei einem Verkehrsunfall in der Verdener Innenstadt hat sich am Mittwochnachmittag ein Mercedes überschlagen. Zwei Menschen wurden verletzt.

Verden – Wie die Polizei berichtet, wurden am Mittwoch, 15. März 2023, zwei Menschen verletzt, nachdem sich in der Innenstadt von Verden ein Mercedes überschlagen hatte. Der 54-jährige Fahrer kam aus bislang ungeklärter Ursache von der Bremer Straße ab und prallte gegen einen Van und einen VW, die beide am Fahrbahnrand standen.

Bei dem Unfall am Mittwochnachmittag wurden zwei Menschen verletzt. © Christian Butt

Die Wucht des Aufpralls war so heftig, dass sich der Mercedes überschlug und auf dem Dach zum Liegen kam. „Der Unfallfahrer sowie eine jugendliche Insassin erlitten durch das Geschehen Verletzungen, mit denen sie in eine Klinik gebracht wurden“, schreibt die Polizei in einer Mitteilung. Ein weiterer Jugendlicher sei dagegen unverletzt geblieben.

Mercedes überschlägt sich in Verdener Innenstadt: Zwei Verletzte – Bundesstraße voll gesperrt

Für die Dauer der Unfallaufnahme, der Bergung der Fahrzeuge sowie der Versorgung der Verletzten war die Bundesstraße zunächst voll-, später halbseitig gesperrt, so die Polizei. Neben mehreren Streifenwagen und Rettungswagen war zudem noch ein Rettungshubschrauber im Einsatz.

Bei einem weiteren Unfall im Nordwesten Niedersachsen ist am Dienstag ein Doppeldeckerbus verunglückt. Der Fahrer wich einem Trecke aus und kippten dann in einen Seitengraben.