„Dörverden läuft“: Mehr als eine Sportveranstaltung

Von: Christel Niemann

Kinder, Leistungssportler, Untrainierte: In Dörverden darf jeder an den Start gehen. © Niemann

„Dörverden läuft“, die Laufveranstaltung des TSV Dörverden, geht am Sonntag, 3. September, in die vierte Runde. Noch ist die Zahl der Starter, die sich bereits online angemeldet haben, überschaubar. Nun hoffen die Veranstalter auf einen baldigen Anstieg bei den Anmeldungen.

Dörverden – Am Veranstaltungstag fällt morgens um 10 Uhr der Startschuss zum ersten Lauf, am Sportgelände des TSV werden die Teilnehmenden auf den 1,8-Kilometer-Lauf geschickt, den sowohl Läufer als auch Walker bestreiten können. Danach folgen der Hauptlauf, der Schuhplus-Lauf über zehn Kilometer, der erfahrene Sportler zweimal über den Rundkurs führt, gefolgt vom 5-Kilometer-Lauf für ambitionierte Läufer.

Auf besonderen Wunsch aktiver Geher hat das Orga-Team um Jens Künzler diesmal noch einen vierten Wettbewerb ausgeschrieben, der Walker mit Spaß an der Gemeinschaft im Fokus hat. „Dieser Lauf startet um 11.25 Uhr und führt über eine Distanz von fünf Kilometern“, so Künzler.

Für den guten Zweck

Vorfreude, aber auch Nervosität bei den Organisatoren von „Dörverden läuft“ steige langsam, sagt Künzler, der natürlich auch verfolgt, wie sich die Anmeldezahlen entwickeln. „Wie bei vielen anderen Sport- oder Kulturveranstaltungen ist die Zurückhaltung zurzeit noch groß.“ Er hoffe aber, dass sich das bald ändern wird und dass vor allem auch viele Dörverdener an diesem Tag die Laufschuhe schnüren und sich beteiligen. Er sei jedenfalls optimistisch, dass „Dörverden läuft“ als lokaler Volkslauf eine Zukunft hat. Künzler erzählt, dass die zweite Auflage von „Dörverden läuft“, vom TSV Dörverden in Kooperation mit der Lokalen Arbeitsgruppe „Pro Jugend Dörverden“ des Landkreises Verden und dem Verein Hafensännger & Puffmusiker initiiert, weit über 400 Läufer auf die Strecke gelockt habe und es doch toll wäre, an diese Zahl wieder anzuknüpfen oder sie vielleicht sogar zu toppen.

Schließlich diene die Veranstaltung auch einem guten Zweck, da die überschüssigen Gelder, die beim Lauf eingenommen würden, diesmal der Schulranzen-Aktion des Verein Hafensänger & Puffmusiker zugute komme, der auch für Kinder und Jugendliche aus der Gemeinde Schulranzen und -rucksäcke finanziere.

Und neben der Laufveranstaltung möchte der TSV den Tag auch als lohnenswertes Ziel für Familien etablieren. „So gibt es dieses Jahr eine Hüpfburg für Kinder und weitere Aktionen für und mit Kindern. „Alle sind herzlich eingeladen. Egal, ob sie am Lauf aktiv teilnehmen oder nicht“, so Künzler. Bei „Dörverden läuft“ sollten Dörverdener und Auswärtige zusammenkommen, sich austauschen und eine gute Zeit zusammen verbringen, Spaß inklusive. „Alle sind herzlich eingeladen und willkommen“, heißt es und, dass auch für ausreichend Stärkungen gesorgt sei. nie

Sie fühlen sich angesprochen? Dann können Sie sich bereits online unter www.doerverden-laueft anmelden. Anmeldeschluss ist Donnerstag, 31. August, Nachmeldungen werden aber auch kurzfristig noch am Wettkampftag entgegengenommen.