Max-Planck-Straße: Wie ein Lotteriespiel

Von: Markus Wienken

Blick von der Ecke Borsteler Chaussee/Borsteler Dorfstraße in die Max-Planck-Straße: Die Verbindung bis zum Berliner Ring wird komplett neu aufgebaut. Auf der Südseite (links) entsteht ein Zwei-Richtungs-Fahrradweg, daneben ein Fußweg, Gesamtbreite circa vier Meter. Auf der Nordseite bleibt es bei dem Fußweg. © Markus Wienken

In der Max-Planck-Straße sollte schon lange gebaut werden...Nun gibt‘s eine Chance für kleinere Unternehmen...

Verden – Aus dem Großen und Ganzen ein Filet gemacht, so soll es klappen. Statt in einem Guss, wird die Max-Planck-Straße im Verdener Gewerbegebiet in drei Abschnitten umgebaut. Start soll an der Borsteler Chaussee sein. Die Ausschreibung für den ersten Abschnitt, circa 700 Meter lang, ist jetzt raus. Rainer Kamermann, Fachbereichsleiter Straßen und Stadtgrün, würde lieber heute als morgen mit dem Bau beginnen. „Wir hoffen, dass wir im Frühjahr an den Start gehen können. In vier Wochen wissen wir mehr.“ Statt 2024 dürfte allerfrühestens erst 2025 der Verkehr über das neue Bauwerk rollen.

Verdener Max-Planck-Straße: Verzögerung um ein Jahr

Eigentlich sollten Bagger und Bauarbeiter auf der Industriestraße, knapp 1,3 Kilometer lang, schon seit Oktober bei der Arbeit sein. Mit der Neuausschreibung ist zwar nicht alles auf null gestellt, doch haben sich die Zeitfenster deutlich verschoben. „Mit der Dreiteilung der Baumaßnahme gehen wir davon aus, dass sich im neuen Ausschreibungsverfahren mehr Firmen, darunter auch kleinere Unternehmen, bewerben“, so Kamermann. Es ist ein bisschen wie eine Lotterie. Das würde der Fachbereichsleiter sicherlich nicht so unterschreiben, doch in der Verwaltung sei man durchaus gespannt, was für Angebote und in welcher Anzahl in den nächsten Wochen im Briefkasten liegen.

Spatenstich an der Borsteler Chaussee in Verden

Der erste Spatenstich soll, da gleicht der neue dem alten Plan, an der Kreuzung Max-Planck-Straße/Borsteler Chaussee sein. Neu ist, dass zunächst der knapp 700 Meter lange Teilabschnitt bis zur Einmündung der Otto-Hahn-Straße umgebaut und saniert wird. Die Trasse macht eine leichte Kurve, auch das gilt es beim Umbau zu berücksichtigen. Auf der Südseite ist neben der Fahrbahn der Zwei-Richtungsradweg geplant, Bäume werden gepflanzt, angrenzend ein Parkstreifen für Lastwagen und Autos. Auf der Nordseite entfällt der Parkstreifen, der Fußweg bleibt, einen Radweg gibt es nicht. Auch wenn gebaut wird, soll der Verkehr weitgehend reibungslos rollen.

Wer als Lkw-Fahrer auf die Max-Planck-Straße will, hat’s nicht leicht. Das soll nach dem Umbau besser werden, so die Pläne. © Markus Wienken

Die zeitlichen Verzögerungen bei der Umsetzung hat die Verwaltung genutzt, in den vergangenen Monaten an der einen oder anderen Stellschraube zu drehen. „Gespräche mit Anliegern wurden geführt, insbesondere darüber, wie während des Baus die Grundstücke trotzdem zu erreichen sind“, so Kamermann. Wo es Anregungen oder Einwände gab, weil ein Brummi-Fahrer nicht aus seiner Ein- oder Ausfahrt zu kommen drohte, wurde nochmals nachgearbeitet.

Stadt Verden teilt die Baumaßnahme und setzt auch auf kleinere Unternehmen

Die Teilung der gesamten Baumaßnahme, da ist sich Kamermann nach wie vor sicher, sei alternativlos gewesen. Nach der fristgerechten Ausschreibung war im Juli des vergangenen Jahres nur ein Angebot übrig geblieben. Hatte die Stadt mit Gesamtkosten von circa 5,5 Millionen Euro geplant, lag die Vorstellung des Bewerbers mehr als deutlich drüber. „Für uns so nicht machbar“, sagte Kamermann damals. „Auch deshalb, weil wir bei den beitragspflichtigen Anliegern im Wort stehen.“

Eine erstes Angebot an die Stadt Verden lag deutlich über der kalkulierten Summe

Nun hofft die Stadt, dass mit der Dreiteilung des Projektes endlich Bewegung in die Umsetzung der gesamten Pläne kommt. Ob es bei den kalkulierten Kosten bleibt, da hält sich Kamermann allerdings bedeckt. „Warten wir ab, was in vier Wochen auf dem Tisch liegt. Allerdings scheint sich der Markt etwas zu beruhigen“, so der Fachbereichsleiter. Ein bisschen Lotterie ist also doch im Spiel.

Klar getaktet, schiebt sich die Baustelle im Verlaufe der Arbeiten Stück für Stück die Max-Planck-Straße hoch. Der erste Abschnitt im Laufe des Jahres 2024 fertig, folgt der zweite Abschnitt bis an den Berliner Ring, ehe dann in 2025 der Kreisverkehr an der Einmündung das Projekt beschließt – ein Jahr später als gedacht.

Die konkreten Planungen für den Bau inklusive des Kreisels am Knotenpunkt Berliner Ring/Max-Planck-Straße laufen seit circa drei Jahren. Die Kosten dafür sollten sich ursprünglich auf circa fünf Millionen Euro summieren, darunter der Kreisel (860 000 Euro), die Straße (3,7 Millionen) und der Geh- und Radweg (350 000). Im Verdener Rathaus rechnen die Verantwortlichen bislang mit Fördergeldern von bis zu 60 Prozent der gesamten Bausumme.