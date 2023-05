Neues Mahnmal auf dem Verdener Domfriedhof

Von: Markus Wienken

Unansehnlich und nicht mehr zeitgemäß: das Mahnmal am Johanniswall wird zurückgebaut. Regelmäßig landen Bierdosen und anderer Müll im Innenraum. © Markus Wienken

Schön ist es nicht, Müll liegt herum, und wer zur Domweih das Mahnmal am Johanniswall aufsucht.....jetzt kriegt der Gedenkort einen neuen Platz...

Verden – Nicht mehr zeitgemäß, einem Ort des Gedenkens nicht angemessen, so die noch zurückhaltenden Urteile über das Mahnmal für die Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft vor dem Amtsgericht am Johanniswall. Nun soll es besser, soll es schöner und vor allem „zeitgemäßer“ werden. Ein neuer Ort ist gefunden, die komplette Anlage soll auf den Domfriedhof verlegt, Erinnerungskultur neu gedacht werden. Ob es so kommt, ist Donnerstag Thema im städtischen Kulturausschuss.

Erinnerungskultur in Verden neu gedacht

Die Fläche, so heißt es in der Vorlage der Verwaltung, wurde mit Bedacht gewählt. Angelegt werden soll das neue Mahnmal auf dem Friedhof, neben dem Rosengarten an der Kreuzung Bürgermeister-Münchmeyer-Straße/Ysostraße/Adolph-Kolping-Weg. Der Standort liege präsent im Stadtbild, an einer belebten Fuß- und Radverkehrsstrecke, führt die Verwaltung aus. Zugleich rücke die Anlage, in direkter Nähe zu drei Schulen, darunter Verdener Campus, Gymnasium am Wall und Domgymnasium, in eine angemessene öffentliche Aufmerksamkeit. Des Weiteren sei dieser Standort relativ gut erschlossen und zugleich nicht durch starken Verkehrslärm eingeschränkt. Dank des Abstands der angrenzenden zweigeschossigen Bebauung und dem grünen Umfeld könne auf der circa 500 Quadratmeter großen Freifläche, derzeit als Lagerstätte genutzt, ein zeitgemäßer Denkort mit eigenem, modernen Charakter entstehen.

Zeitgemäßer Denkort mit eigenem, modernen Charakter auf dem Verdener Friedhof

Erinnert werden soll an dem neuen Gedenkort an alle Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft. Einfließen sollen in die Gestaltung des Areals aber auch Geschehnisse der jüngeren Geschichte und Gegenwart und damit die Aufarbeitung der Gewalttaten von Hass, Terrorismus und Extremismus, Antisemitismus und Rassismus. So wie es Bundespräsident Walter Steinmeyer in seiner Rede anlässlich des Volkstrauertages im Jahr 2020 formuliert hat.

Ein öffentlicher Gedenkort in Verden für alle

„Öffentlich und für Alle“, so beschreibt die Vorlage der Verwaltung die Kernidee des Projektes. Die Erinnerung an diverse Opfergruppen solle die gesamte Stadtgesellschaft ansprechen und vor allem Schülern einen Zugang zum Erinnern ermöglichen. Teil des Konzeptes ist, die persönlichen Lebensschicksale aus den Opfergruppen in einem gemeinsamen, offenen Lernprozess zwischen Schülern, Ehrenamtlichen und Interessierten aus der Stadtgesellschaft zu erarbeiten und fortlaufend zu ergänzen. Bei den dafür notwendigen Recherchen stehe das Stadtarchiv beratend zur Seite. Den Verstorbenen und Verfolgten anhand von Biografien ein Gesicht zu geben, dabei sollen auch digitale Elemente, darunter zum Beispiel QR-Codes, helfen.

Den Verfolgten und Verstorbenen ein Gesicht geben

Platz für das neue Mahnmal soll auf dem Domfriedhof, in Nachbarschaft zum Rosengarten, am Adolph-Kolping-Weg, geschaffen werden. © Katrin Preuss

Die Vorbereitungen zur Umsetzung und Neugestaltung von Denkmal und Erinnerungskultur laufen bereits seit mehren Jahren. Anträge von FDP- und CDU-Fraktion dazu gibt es. Gemeinsam mit Experten des wissenschaftlichen Beirates des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge, eines Planungsbüros für Landschafts- und Friedhofsentwicklung, Mitgliedern der Ratsfraktionen, des Kulturausschusses sowie der Verwaltung wurden im Rahmen einer Informationsveranstaltung im März zudem zentrale Anforderungen an den neuen Denkort erarbeitet.

Denkmal am Johanniswall in Verden wird zurückgebaut

Mit der Errichtung der Anlage auf dem Domfriedhof wird das Denkmal am Johanniswall zurückgebaut. Die Erinnerungstafeln für die Kriegstoten der vier Verdener Regimenter finden ihren neuen Platz auf den Domfriedhof, nahe des Kriegsgräberfeldes. Das historische Kunstwerk des Denkmals von 1923 ist, inklusive der Bodenplatte von 1952, wenn möglich, in die Gestaltung des neuen Mahnmals zu integrieren, so der Vorschlag.

Neu- und Umgestaltung kostet 140.000 Euro

Die Gesamtkosten des Projektes belaufen sich auf circa 140. 000 Euro, darunter Planungskosten (20 000 Euro), Bau der Anlage (90 .000 Euro) sowie Rückbau am Johanniswall (30. 000 Euro). Stimmen Ausschuss und die nachfolgenden Gremien zu, soll die Anlage auf dem Domfriedhof 2025 fertig sein.

Der Kulturausschuss tagt, Donnerstag, ab 17.30 Uhr, Versammlungsraum Verein Tintenklecks, Holzmarkt 13.