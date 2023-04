Verdener Lugenstein wie eine Filmkulisse

+ © Sammlung VAZ Blick auf den Lugenstein in den 1970er-Jahren. © Sammlung VAZ

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Markus Wienken schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Blick auf den Verdener Lugenstein vor über 50 Jahren...der morbide Charme einer Filmkulisse....

Verden – Nicht nur der Name, auch das Umfeld rund um den heutigen Anita-Augspurg-Platz, dem ehemaligen von-Einem-Platz, ist einem Wandel unterworfen. Im Schatten von Dom, dem angrenzenden Lugenstein, dem sogenannten „Bermuda-Dreieck“ und der benachbarten Großen Straße sind die Gebäude in den vergangenen Jahren saniert oder ganz abgerissen worden. In den 1960er- und 1970er-Jahren versprühte die Ecke einen fast schon morbiden Charme, hätte der einen oder anderen Filmkulisse durchaus Ehre gemacht. Geblieben sind aus der Zeit die Rathsapotheke, Kneipen und Cafés kamen und gingen.

+ Blick auf den heutigen Lugenstein in Verden. © Markus Wienken

Seinerzeit war nicht nur hier so richtig was los, auch im Fischerviertel gab es Anlaufstellen für Leute, die sich treffen wollten, um eine entspannte Zeit miteinander zu verbringen. Traf man in der einen Kneipe nicht auf die „richtigen Leute“, ging es weiter, und wenn die anderen schon geschlossen hatten, dann verließen Nachtschwärmer das Bermuda-Dreieck Richtung Schleppenföhrer Straße.

Bermuda-Dreieck in Verden

Lange Zeit und bis nach der Jahrtausendwende gab es noch das Vienna, an der Ecke Lugenstein/Anita-Augspurg-Platz. Bistro, Kneipe, Treffpunkt mit kleinem Mittagstisch und am Wochenende Party und Musik, das war das volle Programm, ist aber nun endgültig Geschichte. Von dem Gebäude ist nicht mehr viel übrig. Ein Baugerüst davor, der Dachstuhl abgetragen, steht aber noch das Fachwerk, das erhalten bleiben soll. Nach der Sanierung und dem Wiederaufbau des Hauses sollen Mieter einziehen. Für acht Parteien wird es in dem Eckhaus Platz geben, die Wohnungen auf drei Etagen verteilt, werden eine Größe von 42 bis 65 Quadratmetern haben. Balkone beziehungsweise die Terrasse im Erdgeschoss sollen die Wohnungen attraktiver machen, die durch das Einziehen neuer Wände und Betondecken Neubaucharakter haben werden.

Ganz neuer Blick auf den Verdener Dom

Wer sich die Mühe macht, einmal um die Ecke guckt, der kann vom Anita-Augspurg-Platz einen ganz neuen, freien Blick auf den Dom werfen. Wird es nicht so schnell wieder geben.