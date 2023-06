Audi geht in Flammen auf: Rettung in letzter Sekunde

Von: Fabian Raddatz

Als ein Audi plötzlich in Bassen (Landkreis Verden) in Brand gerät, verhindert das beherzte Eingreifen der Anwohner womöglich Schlimmeres.

Oyten – Komplett ausgebrannt ist am Samstagmittag, 3. Juni, ein älterer Audi an der Straße Brammer im Oytener Ortsteil Bassen. Die Besitzer hatten den Wagen vor einiger Zeit in einer Scheune abgestellt und seitdem nicht bewegt. Beim Anlassen bemerkten sie Brandgeruch. Kurz darauf loderten auch schon Flammen unter der Motorhaube.

Um die hölzerne Scheune zu schützen, schoben die Anwohner das brennende Auto auf die benachbarte Straße. Als die Feuerwehr kurz darauf eintraf, stand der Audi bereits in Vollbrand. Anfangs wurde das Wrack mit Wasser heruntergekühlt, anschließend mit Schaum benetzt.

Audi geht in Flammen auf: Rettung in letzter Sekunde – Polizei ermittelt

Da zufällig einer der Freiwilligen Feuerwehrleute in der Nachbarschaft wohnt, kam er mit einem Radlader zur Einsatzstelle. Mit der Baumaschine wurde der Audi angehoben, so konnten die Feuerwehrleute unter Atemschutz alle Glutnester rückenschonend erreichen.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Menschen wurden glücklicherweise nicht verletzt.