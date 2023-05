Lebhafte Hündin lief in Blender zu

Diese Hündin wurde in Blender gefunden. © Preuß

Verden/Blender – Jedem, der das Gelände des Tierheims in Verden-Walle betritt, schaut die Hündin sehnsuchtsvoll entgegen. Und auch mit ihrem lauten Bellen signalisiert sie, dass sie sich Aufmerksamkeit und Zuwendung wünscht. „Sie will beim Menschen sein“, sagt Tierheim-Mitarbeiterin Heike Rauch über die junge Hündin, die am Mittwoch, 17. Mai, in Blender zulief.

Dem Aussehen nach könnte es sich bei dem temperamentvollen Tier, das nicht allzu viel davon hält, still zu stehen, um einen Weimardoodle handeln. Um den Hals trug die Hündin ein dünnes braunes Lederhalsband mit einem Metallschild, auf dem jedoch nichts graviert war.

Weitere Informationen gibt es im Verdener Tierheim unter der Telefonnummer 04230/942020. kp